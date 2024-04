Avianca solicitará operação de rota direta entre Brasília e Bogotá a partir de outubro Se autorizada, a nova rota permitirá à companhia fortalecer a conectividade do Brasil como principal mercado em operações internacionais na América do Sul

Avianca solicitará as autorizações para unir as capitais da Colômbia e do Brasil (Avianca)

A Avianca anunciou que solicitará às autoridades aeronáuticas de Colômbia e Brasil a operação de uma nova rota direta entre Brasília e Bogotá para a temporada de fim de ano.

“Colômbia e Brasil são dois dos mercados aéreos mais relevantes do continente. Somado a isso, Bogotá e Brasília são dois dos hubs mais relevantes da América Latina. Por isso estamos estudando a possibilidade de seguir conectando mais clientes, fortalecendo nossa operação de carga, promovendo o turismo e os negócios não só entre Colômbia e Brasil, como também com nossa rede de mais de 75 destinos em 25 países”, afirmou Frederico Pedreira, CEO e presidente da Avianca.

As frequências da Avianca se complementariam com as que foram solicitadas pela GOL para esta mesma rota. Atualmente, as duas companhias aéreas contam com conexões interline e um acordo de código compartilhado com mais de 80 rotas e mais de 60 destinos, que permitem aos clientes se conectar entre as redes de ambas as empresas.

A operação entre Brasília e Bogotá seria um marco para os dois países, já que permitiria conectar dois dos principais hubs da GOL e da Avianca. A partir das duas capitais, as companhias aéreas operam para mais de 80 destinos com mais de 310 voos diários.

Os clientes da Avianca na Colômbia, Brasil e em toda América Latina contam com uma oferta de quatro rotas diretas que conectam Bogotá com São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Manaus. Durante 2023, a Avianca transportou mais de 550 mil clientes entre Colômbia e Brasil.

Além disso, a companhia aérea opera mundialmente 140 rotas, com mais de 75 destinos em 25 países da América e da Europa

