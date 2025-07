Avião da Embraer faz manobra de emergência para evitar colisão com bombardeiro B-52 Aeronave da Delta se aproximava para pouso em aeroporto dos EUA quando foi forçado a fazer uma ´manobra agressiva’ para evitar acidente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/07/2025 - 10h36 (Atualizado em 21/07/2025 - 10h41 ) twitter

Embraer E175 da Delta Air Lines: manobra evasiva

O piloto de um voo regional da companhia americana Delta Air Lines precisou realizar uma manobra evasiva quando se aproximava para o pouso em Dakota do Norte, nos Estados Unidos, e assim, evitar uma colisão com um bombardeiro B-52 que operava na região na última sexta-feira (18).

O incidente ocorreu enquanto o voo transportava passageiros de Minneapolis para Minot, Dakota do Norte. O jato Embraer E175 voava próximo a um B-52 Stratofortress da Base Aérea de Minot quando o piloto percebeu o risco de colisão e desviou a aeronave. Após o incidente, o voo comercial circulou a região do terminal algumas vezes antes de pousar em segurança.

Bombardeiro B-52 Divulgação USAF

O avião é da SkyWest Airlines, operando para a Delta Connection. O terminal civil não possui radar de solo devido ao pouco movimento, o que faz com que a separação entre aeronaves seja feita de forma visual.

“O voo 3788 da SkyWest, operando como Delta Connection de Minneapolis, Minnesota para Minot, Dakota do Norte, em 18 de julho, pousou em segurança em Minot após ser liberado para aproximação pela torre, mas fez uma aproximação quando outra aeronave se tornou visível em sua trajetória de voo”, disse um porta-voz da SkyWest à imprensa local.

