Avião da Gol bate em carro durante decolagem na pista do Galeão Passageiros do Boeing 737 MAX 8 que ia do Rio para Fortaleza ouviram um forte estrondo. Veículo pertence à administração aeroportuária. Não houve feridos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/02/2025 - 01h18 (Atualizado em 12/02/2025 - 10h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Avião da Gol: colisão com veículo na pista do Galeão Reprodução Vídeo

Um Boeing 737 MAX 8 da Gol Linhas Aéreas que ia do Rio de Janeiro para Fortaleza bateu em uma viatura da administradora do Aeroporto RIOgaleão quando acelerava para decolagem, na cabeceira 10 do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (11). Não houve feridos.

A aeronave abortou a decolagem e a Brigada de Incêndio atuou para reforçar a segurança lançando líquido retardante de fogo - uma mistura de água e um aditivo que impede o avanço das chamas . Os passageiros foram desembarcados ainda na pista, sob orientação da tripulação.

A pista do Galeão é uma das maiores do país e os seus 4.000 metros de comprimento tiveram papel importante na parada segura da aeronave. Assim que o Boeing parou, um dos pilotos comunicou a ocorrência:

- “Solo Galeão, GOL Uno Meia Sete Quatro abortou a decolagem, tem um carro no meio da pista”, comunicou o piloto ao controle de solo.

‌



- “Confirme Uno Meia Sete Quatro”, solicitou a controladora.

- “Trombamos num carro no meio da pista, da [pista] Uno Zero”, comunicou o piloto.

‌



“O carro estava dentro da pista ou estava livrando [saindo] da Charlie Charlie?”, quis saber a controladora.

- “No eixo da pista, no eixo da pista, colidiu”, confirmou o piloto, com a voz tensa.

‌



Incrédula, a controladora pergunta mais uma vez:

- “Colidiu com um veiculo?”

- “Afirmativo, solicito assistência”.

Deus é grande.



Estou no RJ. Na hora da decolagem agora no Galeão, o avião que eu estava COLIDIU com uma viatura. Ainda bem que deu tempo de frear antes do final da pista.



Baita susto.



Sensação de que nasci de novo.



Dá pra ouvir o barulho no vídeo. pic.twitter.com/3befNU8AZy — Átilla de Oliveira (@atilladoliveira) February 12, 2025

A aeronave 737 MAX 8, de matrícula PS-GPP decolava da cabeceira 10 e estava com a partida para Fortaleza programada para às 22h05. Pessoas a bordo relataram que ouviram um forte estrondo. O comandante do Boeing fez um comunicado aos passageiros sobre a colisão.

“Tivemos que rejeitar a decolagem, colidimos com uma viatura sobre a pista. A situação está controlada no momento, os bombeiros estão dando toda assistência pra gente, sigam por favor as orientações do comissários, vamos desembarcar em segurança”, anunciou o comandante.

Passageiros estão sendo desembarcados de um avião da Gol após uma colisão com um veículo na pista durante a decolagem no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Equipes de resgate já estão no local para prestar assistência e avaliar a situação. pic.twitter.com/ozhSdtnC80 — Vitor Costa Teresina (@Vitorcostabr) February 12, 2025

Geralmente o tráfego de viaturas na pista é realizado por veículos da administração do aeroporto, que muitas vezes fazem a inspeção do asfalto, verificando se há eventuais objetos, animais, ou algo que possa ameaçar a segurança das operações. Mas geralmente as viaturas com permissão para ingressar na pista possuem um sistema de rastreamento do aeroporto, além de necessitarem de autorização expressa para o tráfego no local.

O Boeing 737 da Gol, matrícula PS-GPP, parado na pista do Galeão Flightradar24

O RIOgaleão informou que “houve um incidente sem vítimas entre um carro de manutenção e um avião em uma das epistas do aeroporto na noite desta terça-feira, por volta das 22h. Não há feridos e os passageiros já foram desembarcados. O aeroporto continua operando normalmente para pousos e decolagens”.

Em nota, a GOL informou que, “na noite desta terça-feira (11), a aeronave designada para o voo G3 1674 (Rio de Janeiro – Fortaleza) colidiu com uma viatura da administradora do Aeroporto RIOgaleão, que se encontrava na pista durante o procedimento de decolagem, que foi interrompido. Todos os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança, recebendo total assistência da Companhia“.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.