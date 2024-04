Avião arremete e, em segunda tentativa de pouso, quase colide com a torre de controle Boeing 737-8 da Southwest passou a apenas 100 metros do prédio da torre. Alerta foi feito pela controladora de voo

Voo da Southwest: quase colisão com a torre de controle Voo da Southwest: quase colisão com a torre de controle (Colin Brown - Wikimedia Commons)

Um avião da companhia americana Southwest quase atingiu a torre de controle quando tentava pousar no aeroporto de La Guardia, em Nova York, no último sábado (23).

O voo SWA147, que saiu de Nashville, no Tennessee, chegou a arremeter após a primeira tentativa por estar com velocidade e altitude acima do recomendado, além de enfrentar rajadas de vento.

Rota do voo da Southwest: incidente em La Guardia Rota do voo da Southwest: incidente em La Guardia (AirNav - RadarBox)

Na segunda tentativa, quando se aproximava para o pouso, o Boeing 737-8H4, de matrícula N8554X, desviou à direita repentinamente, aproximando-se perigosamente da torre de controle a apenas 325 pés, ou seja, cerca de 100 metros de altitude, segundo dados da plataforma AirNav RadarBox.

As comunicações entre a aeronave e a torre de controle de La Guardia foram gravadas pelo canal VASAviation, no YouTube. O vídeo pode ser acessado abaixo, com legenda original em inglês. No minuto 2:34, é possível ouvir a controladora gritar:

- Arremeta, arremeta. Suba e mantenha-se no nível 2000 pés.

A tripulação parece não ter percebido o perigo. Instantes depois (no minuto 4:04 do vídeo), um dos pilotos do Southwest pergunta à controladora:

- Quais as razões para a arremetida?

No que a controladora responde:

- Você não estava alinhado com a pista. O avião não iria pousar na pista.

Colaboração de Caio Barros.

Assista o vídeo da VASaviation: