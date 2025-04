Avião que levou Netanyahu aos EUA voou rota mais longa para evitar prisão de líder israelense Aeronave teria alterado sua rota para evitar sobrevoar países que poderiam potencialmente executar um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/04/2025 - 08h50 (Atualizado em 07/04/2025 - 08h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Netanyahu desembarca do avião após chegar aos EUA Times of Israel

A aeronave que transportou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu da Hungria para os Estados Unidos voou 400 km (248 milhas) além da rota normal para evitar o espaço aéreo de vários países que poderiam executar um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, de acordo com o canal Wion.

Esse desvio foi supostamente feito para evitar o espaço aéreo da Irlanda, Islândia e Holanda — países que são partes do Estatuto de Roma e considerados capazes de agir de acordo com o mandado do TPI.

A decisão de redirecionar o voo do primeiro-ministro ressalta o crescente impacto das ações do TPI na diplomacia internacional, bem como as complexidades enfrentadas pelos líderes sob investigação quando viajam para o exterior.

Embora os mandados ainda não tenham levado a nenhuma ação de execução, a medida desencadeou preocupações diplomáticas e de segurança significativas para autoridades israelenses que viajam ao exterior.

‌



Em novembro passado, o TPI emitiu um mandado de prisão para Netanyahu e seu ex-ministro da defesa por supostos crimes de guerra contra palestinos em Gaza. De acordo com um relatório do jornal Haaretz, Israel acreditava que a Irlanda, a Islândia e a Holanda poderiam ter agido para executar o mandado.

Netanyahu está em Washington para uma reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump, em que tratará, entre outros assuntos, sobre as tarifas comerciais impostas pelo líder americano a Israel. Ele voou da Hungria, onde conversou com o primeiro-ministro Viktor Orban.

‌



Antes da visita de Netanyahu à Hungria, o governo de Orban anunciou que analisaria sua retirada do Estatuto de Roma, que o obrigava a prender e entregar qualquer pessoa sujeita a um mandado do TPI.

Orban também deixou claro antes da chegada de Netanyahu que seu governo não respeitaria o mandado de prisão do TPI, apesar de sua decisão de se retirar do TPI ter entrado em vigor somente após um ano.

‌



Como é o avião

Detalhes do avião que levou Netanyahu aos EUA Times of Israel

Netanyahu usa um Boeing 767-300ER, chamado em Israel de Wing of Zion, para suas viagens. O avião de quase três décadas de uso chegou a Israel em 2016, e a conversão — estimada em cerca de NIS 750 milhões (US$ 207 milhões), muito além das projeções iniciais — foi amplamente concluída em 2019, quando a aeronave realizou seu primeiro voo de teste.

Seu primeiro voo em 2024 para os Estados Unidos como aeronave oficial do governo israelense teve problemas. O Gabinete do Primeiro-Ministro descobriu que havia restrições de peso inesperadas para o voo transatlântico para Washington, e teve que enviar funcionários e equipamentos mais de uma semana antes à capital americana. Então, uma pequena rachadura foi descoberta no para-brisa da cabine enquanto ele estava na pista nos EUA, que teve que ser consertada antes de voar de volta.

Com esses problemas resolvidos — sem mencionar anos de inúmeros estouros de custos, atrasos e controvérsias políticas — o Boeing 767-300ER reaproveitado estava finalmente pronto na ocasião para levar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aos EUA para se encontrar com o então presidente Joe Biden e discursar em uma sessão conjunta do Congresso.

No final de suas extensas reformas, o avião teria incluído um escritório particular para o primeiro-ministro, um quarto com banheiro e chuveiro, uma cozinha totalmente equipada, uma sala de reuniões e até mesmo uma “sala de guerra”.

A aeronave é dividida em quatro seções: a área pessoal do primeiro-ministro, e aquelas para seus assessores seniores, segurança e equipe júnior, e a imprensa na parte de trás.

Há painéis de madeira entre as seções, que são revestidas com assentos azuis com apoios de cabeça brancos.

O avião tem comissários de bordo, a maioria da Arkia, que ficam permanentemente designados para o avião.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.