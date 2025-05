Avião sai da pista durante manobra para decolagem Aeronave que transportava peregrinos muçulmanos seguiria da Líbia para a Arábia Saudita Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/05/2025 - 17h33 (Atualizado em 25/05/2025 - 17h33 ) twitter

A330-300: excursão de pista na Líbia Afriqiyah Airways

Um Airbus A330-300 da Afriqiyah Airways, matrícula 5A-ONQ, saiu da pista enquanto realizava uma manobra para decolar, no aeroporto de Beida, na Líbia. O incidente ocorreu quando a aeronave fazia uma curva de 180 graus para alinhar com a pista de decolagem.

O trem de pouso dianteiro saiu da superfície pavimentada e a aeronave parou completamente na terra. A velocidade durante a manobra era baixa e não houve feridos. O voo Hajj 8U-1542 de Beida, na Líbia, para Jedá, na Arábia Saudita, levaria um grupo majoritário de peregrinos muçulmanos, que foram desembarcados e conduzidos para hotéis na região.

A companhia aérea e as autoridades aeroportuárias relataram o registro de fortes ventos no momento do incidente.

