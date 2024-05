Avião Solidário da LATAM e Governo Federal embarcam mais 12 toneladas de ajuda humanitária Dois voos especiais da empresa em cooperação com o Ministério da Defesa do Brasil decolam neste fim de semana dos aeroportos de Brasília e Guarulhos (São Paulo)

Avião Solidário da LATAM: mais 12 toneladas de ajuda humanitária em parceria com o Governo Federal (LATAM Airlines)

O programa Avião Solidário da LATAM realiza neste fim de semana mais dois voos especiais para a Base Aérea de Canoas (RS) em parceria com o Ministério da Defesa do Brasil. A operação em prol das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul transporta gratuitamente a partir dos aeroportos de Brasília (DF) e Guarulhos (São Paulo) cerca de 12 toneladas de ajuda humanitária, incluindo cestas básicas, papeis higiênicos e fraldas descartáveis, além de um grupo de voluntários, incluindo médicos, enfermeiros e veterinários.

Até 20 de maio, o Governo Federal vai coletar doações nos quarteis das Forças Armadas, unidades dos Bombeiros e agências dos Correios. O primeiro voo especial da história da LATAM para a Base Aérea de Canoas , na região metropolitana de Porto Alegre, foi realizado na quinta-feira (9/5), também em parceria com o Ministério da Defesa do Brasil e com mais de 7 toneladas de ajuda humanitária.

Neste sábado (11/5), o segundo voo especial da LATAM para Canoas decolou de Brasília às 11h30 e pousou no destino às 14h. Já o terceiro voo, programado para domingo, deve decolar de Guarulhos às 12h30 e pousar em Canoas às 14h. Todas as operações especiais estão sendo realizadas pelo Airbus A320 da companhia.

O segundo voo especial da LATAM para Canoas (RS) decolou de Brasília neste sábado (11/5).

Clique aqui para mais imagens. (Crédito: Pedro Pinheiro)

Além disso, a LATAM e o Governo de Santa Catarina estabeleceram uma parceria para contribuir com a logística de doações destinadas ao Rio Grande do Sul. As Secretarias de Portos, Aeroportos e Ferrovias (SPAF) e de Proteção de Defesa Civil irão atuar diretamente com a companhia por meio do programa Avião Solidário. O objetivo é fazer com que os donativos vindos da região central do Brasil sejam transportados até os aeroportos de Florianópolis e Jaguaruna e depois sigam por via terrestre até o estado vizinho.

O QUE É O AVIÃO SOLIDÁRIO DA LATAM?

O Avião Solidário está conectado com a frente de Valor Compartilhado da estratégia de Sustentabilidade do grupo LATAM. Há 11 anos, o programa coloca a conectividade da LATAM à serviço da sociedade brasileira em emergências de saúde, meio ambiente e catástrofes. Atualmente, o Avião Solidário também tem parcerias regulares com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se e SOS Mata Atlântica.

