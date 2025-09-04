Avião Solidário da LATAM transporta aves resgatadas para novo lar em Foz do Iguaçu Dois pássaros resgatados no Nordeste foram levados gratuitamente pela companhia até o Parque das Aves, referência em conservação na América Latina Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/09/2025 - 03h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 03h00 ) twitter

Periquito-de-cara-suja foi transportado gratuitamente entre Fortaleza (CE) e Foz do Iguaçu (PR) Divulgação LATAM Airlines

Duas aves silvestres resgatadas no Nordeste ganharam uma nova chance de vida graças ao programa Avião Solidário da LATAM. Um foi o tiriba-de-orelha-branca (Pyrrhura leucotis), resgatado pela equipe de Meio Ambiente da BAMIN, empresa responsável por projetos de mineração e logística na Bahia. Já o periquito-de-cara-suja (Pyrrhura griseipectus) foi resgatado e acolhido pelo CETAS IBAMA. Com o apoio do transporte gratuito oferecido pela LATAM, as duas aves foram levadas ao Parque das Aves, em Foz do Iguaçu (PR), onde passarão a integrar programas de conservação de suas espécies.

Graças ao transporte aéreo, o tempo de viagem foi reduzido de até 4 dias por via terrestre para poucas horas de voo, garantindo mais conforto e segurança às aves. O tiriba viajou de Ilhéus (BA) a Foz do Iguaçu em cerca de 4 horas, com escala em Guarulhos (SP). Já o periquito percorreu o trajeto entre Fortaleza (CE) e Foz do Iguaçu em 4h30, também com conexão em Guarulhos.

HISTÓRIAS DE RESGATE

O tiriba-de-orelha-branca foi resgatado em Uruçuca, no Sul da Bahia, pela equipe de meio ambiente da BAMIN, recuperando-se no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETRAS), da empresa, para seguir a vida nova. Já o periquito-de-cara-suja, encontrado no Maciço de Baturité (CE), com fratura na asa esquerda após colidir com uma janela, chegou direto para o CETAS do IBAMA com o apoio da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) de Fortaleza.

‌



Apesar de não poder retornar à natureza, o periquito integrará um programa de reprodução em cativeiro coordenado pelo ICMBio, em parceria com o Parque das Aves e a ONG cearense Aquasis, que busca formar uma população de segurança e garantir a continuidade da espécie por meio da reintrodução de filhotes na natureza.

Ambas as operações tiveram o apoio da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB).

‌



13 ANOS DE SOLIDARIEDADE NO AR

Em 13 anos de existência, o Avião Solidário da LATAM já transportou gratuitamente mais de 868 toneladas de cargas e 4,6 mil animais no Brasil. Durante a pandemia de Covid-19, o programa foi essencial para a distribuição de 282 milhões de vacinas em todos os estados. Em 2024, também se destacou no apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, levando mais de 200 toneladas de doações e 130 voluntários entre médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros.

‌



O programa integra o pilar de Valor Compartilhado da Estratégia de Sustentabilidade do Grupo LATAM, que coloca a experiência logística e a conectividade da companhia à disposição de toda a América do Sul. Atualmente, o Avião Solidário mantém parcerias com instituições como Amigos do Bem, Movimento União BR, Gastromotiva, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se, SOS Mata Atlântica, AZAB, Alto Arapiuns e ASBRAD.

