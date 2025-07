Avião Solidário da LATAM transporta gratuitamente duas onças-pintadas resgatadas na Amazônia Dois irmãos, ambos machos da espécie Panthera onca, resgatados no Pará, embarcaram com a LATAM de Marabá (PA) com destino a Guarulhos (SP) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/07/2025 - 17h59 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h59 ) twitter

Cada felino viajou em um voo diferente Divulgação LATAM

Já imaginou uma onça-pintada viajando de avião? Pois foi exatamente isso que aconteceu quando dois irmãos, ambos machos da espécie Panthera onca, resgatados no Pará, embarcaram com a LATAM de Marabá (PA) com destino a Guarulhos (SP). Para garantir a segurança e o bem-estar dos animais, cada felino viajou em um voo diferente, sendo um na quinta-feira (3/7) e outro nesta sexta-feira (4/7). Os transportes foram realizados gratuitamente por meio do programa Avião Solidário da LATAM, em parceria com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB).

Caeté, a onça-pintada transportada ontem (3/7), tem cerca de dois anos e foi resgatada pelo Ibama em 2023 juntamente com o irmão, Caiapó, em Tomé Açu (PA). Após o resgate e os primeiros atendimentos, seguiram para o BioParque Vale Amazônia, em Parauapebas (PA). Agora, Caeté foi acolhido pelo zoológico Joaquim Garcia Franco, em Guaíra (SP), marcando a estreia da instituição no programa nacional de preservação de grandes felinos.

Já o irmão Caiapó, que embarcou nesta sexta-feira (4/7), também tem dois anos de idade e vinha sendo cuidado, após o resgate, no Bioparque da Vale. Agora, será acolhido pelo Zoobotânico Municipal de São José Rio Preto (SP), referência em conservação de fauna silvestre. A ação faz parte do Programa de Conservaçãoex-situda espécie, coordenado pelo ICMBio em parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), pela AZAB e pelo Ibama.

Por meio do transporte aéreo, a LATAM Cargo, afiliada de cargas do grupo LATAM, reduziu significativamente o tempo de deslocamento dos animais entre Marabá (PA) e São Paulo (SP), garantindo mais conforto e segurança. Com o apoio da companhia aérea, a viagem, que duraria ao menos 35 horas por via terrestre (considerando pausas e cuidados necessários ao longo do percurso), foi concluída em cerca de seis horas, mesmo com uma conexão rápida em Brasília.

AVIÃO SOLIDÁRIO DA LATAM JÁ PROTEGEU MAIS DE 4,6 MIL ANIMAIS NO BRASIL

Em 13 anos de existência, o programa Avião Solidário da LATAM, em conjunto com instituições parceiras, já realizou o transporte gratuito de mais de 868 toneladas de cargas e 4,6 mil animais no Brasil. Além das 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 transportadas para todos os estados brasileiros, o programa completou a marca de mais de 200 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 130 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) transportados gratuitamente na crise do Rio Grande do Sul, em 2024.

O Avião Solidário está conectado com o pilar de Valor Compartilhado da Estratégia de Sustentabilidade do grupo LATAM e coloca à disposição da América do Sul toda a experiência logística e a conectividade da companhia. Atualmente, o Avião Solidário mantém parcerias com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Movimento União BR, Gastromotiva, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se, SOS Mata Atlântica, AZAB, Alto Arapiuns e ASBRAD.

