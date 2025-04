Avião Solidário da LATAM transporta gratuitamente para Foz do Iguaçu oito araras-vermelhas resgatadas em São Paulo Transporte reduziu para 1h30 um deslocamento que levaria cerca de 14 horas por via terrestre Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/04/2025 - 02h05 (Atualizado em 14/04/2025 - 02h05 ) twitter

Araras-vermelhas antes de serem encaminhadas para o Parque das Aves Divulgação Semil

O resgate de animais silvestres representa um desafio logístico e de conservação, tornando essencial o apoio de parceiros que garantam um transporte seguro e ágil. Por isso, o programa Avião Solidário da LATAM realizou, nesta segunda-feira (31/3), mais um transporte gratuito de uma espécie ameaçada de extinção. Oito araras-vermelhas (Ara chloropterus) foram transferidas em um voo direto do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Foz do Iguaçu (PR), onde serão acolhidas pelo Parque das Aves.

As aves haviam sido apreendidas em outubro de 2024 na cidade de Guararema (SP), após uma denúncia de tráfico de animais silvestres. Desde então ficaram sob os cuidados do Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (CETRAS-SP). Agora, no Parque das Aves, elas recebem os cuidados necessários e vão contribuir para os esforços de conservação da sua espécie, que passou da categoria vulnerável (VU), em 2018, para em perigo de extinção (EN), em 2024, segundo a Lista Vermelha de Aves Ameaçadas de Extinção do Paraná.

O transporte aéreo realizado pela LATAM Cargo garantiu mais segurança e conforto às araras-vermelhas, reduzindo para 1h30 um deslocamento que levaria aproximadamente 14 horas por via terrestre.

AVIÃO SOLIDÁRIO DA LATAM JÁ PROTEGEU MAIS DE 4,6 MIL ANIMAIS NO BRASIL

Em 13 anos de existência, o programa Avião Solidário da LATAM, em conjunto com instituições parceiras, já realizou o transporte gratuito de mais de 868 toneladas de cargas e 4,6 mil animais no Brasil. Além dos 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 transportadas para todos os estados brasileiros, o programa completou a marca de mais de 200 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 130 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) transportados gratuitamente na recente crise do Rio Grande do Sul, desde 4 de maio de 2024.

O Avião Solidário está conectado com o pilar de Valor Compartilhado da Estratégia de Sustentabilidade do grupo LATAM e coloca à disposição da América do Sul toda a experiência logística e a conectividade da companhia. Atualmente, o Avião Solidário mantém parcerias com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Movimento União BR, Gastromotiva, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se e SOS Mata Atlântica.

