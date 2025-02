Avião Solidário da LATAM transporta gratuitamente para Foz do Iguaçu preguiça-real resgatada nas proximidades de Manaus Ação para cuidados e acolhimento agilizou deslocamento de quase 4 mil quilômetros de animal considerado inapto para soltura em seu habitat natural Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/01/2025 - 17h12 (Atualizado em 21/01/2025 - 17h17 ) twitter

Preguiça-real ganhou novo lar para cuidados e acolhimento Divulgação Parque das Aves

Graças ao transporte gratuito realizado pelo programa Avião Solidário da LATAM no início deste mês, um indivíduo macho de preguiça-real (Choloepus sp) ganhou um novo lar para cuidados e acolhimento. A transferência foi realizada gratuitamente pela LATAM Cargo em dois voos: de Manaus para o aeroporto de Guarulhos (São Paulo), e de Guarulhos para Foz do Iguaçu. A ação solidária agilizou um deslocamento de quase 4 mil quilômetros, reduzindo para 13 horas um transporte que duraria em torno de 56 horas por via terrestre.

Entenda o caso

A preguiça-real transportada pela LATAM foi resgatada em setembro de 2024 no município de Tapauá (AM), a aproximadamente 450 quilômetros de Manaus, quando estava sendo comercializada por populares. Até meados de outubro, ficou sob os cuidados da Reserva Biológica do Abufari do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e em seguida foi encaminhada para a capital amazonense para ser cuidada e tratada pela equipe técnica do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). O objetivo era a sua reabilitação e retorno ao ambiente natural.

No entanto, após ser considerada inapta para soltura, buscou-se um local que pudesse acolher o animal, uma vez que o CETAS é um centro para manutenção provisória de animais silvestres. O Parque das Aves, localizado em Foz do Iguaçu (PR), foi o destino escolhido como o novo lar ideal para a preguiça-real. A instituição segue altos padrões para proporcionar uma qualidade de vida adequada para a espécie e segue rigorosamente os critérios de ética e bem-estar animal.

Em 2024, o Parque das Aves foi estabelecido pelo órgão ambiental estadual paranaense como um Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS), atuando no atendimento de animais silvestres vítimas de ações humanas. Alguns destes animais reabilitados podem ser reintroduzidos ao seu ambiente natural, mas caso não seja possível, o Parque das Aves torna-se o seu segundo lar. A preguiça-real, vale destacar, é uma das quatro espécies de preguiças endêmicas da Amazônia e é pouco conhecida por pessoas de outras regiões do Brasil.

‌



Avião solidário da latam já protegeu mais de 4,6 mil animais no Brasil

Em 13 anos de existência, o programa Avião Solidário da LATAM, em conjunto com instituições parceiras, já realizou o transporte gratuito de mais de 868 toneladas de cargas e 4,6 mil animais no Brasil.

Além dos 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 transportadas para todos os estados brasileiros, o programa completou a marca de mais de 200 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 130 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) transportados gratuitamente na recente crise do Rio Grande do Sul, desde 4 de maio de 2024.

O Avião Solidário está conectado com o pilar de Valor Compartilhado da Estratégia de Sustentabilidade do grupo LATAM, para colocar à disposição da América do Sul toda a experiência logística e a conectividade da companhia. Atualmente, o Avião Solidário mantém parcerias com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Movimento União BR, Gastromotiva, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se e SOS Mata Atlântica.

