Avião Solidário da LATAM transporta gratuitamente para o Peru soros doados pelo Brasil Ajuda humanitária que incluiu soro antiescorpiônico e fisiológico para país vizinho foi feita em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação e o Movimento União BR Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/07/2025 - 12h12 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foram transportados 50 frascos de soro antiescorpiônico e mais de 1,3 mil unidades de soro fisiológico Divulgação LATAM

A LATAM transportou gratuitamente nesta sexta-feira (25) uma carga com doação humanitária do governo brasileiro para o governo peruano pelo programa Avião Solidário, em parceria com o Itamaraty - por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) - e o Ministério da Saúde e o Movimento União BR. A ação levou de Guarulhos a Lima 50 frascos de soro antiescorpiônico e mais de 1,3 mil unidades de soro fisiológico doados pelo governo federal brasileiro e pelo Movimento União BR ao sistema público de saúde peruano.

A iniciativa atende a um pedido do Ministério da Saúde do Peru, que busca fortalecer a disponibilidade de soro fisiológico e atender demandas urgentes por soros para tratar vítimas de acidentes com escorpiões. A ação também tem o apoio das Embaixadas do Brasil em Lima e do Peru em Brasília, além da Secretaria da Receita Federal.

O transporte aéreo de São Paulo a Lima foi realizado pela LATAM Cargo, com o soro antiescorpiônico mantido em faixa de temperatura controlada (2°C a 8°C) e o soro fisiológico em temperatura ambiente, conforme suas respectivas especificações técnicas.

Há vários anos, a LATAM e o governo brasileiro mantêm uma bem-sucedida parceria no âmbito do programa Avião Solidário, que muito se aprofundou desde a pandemia da Covid-19. A cooperação humanitária internacional prestada pelo governo brasileiro beneficia-se da conectividade e da capacidade logística do transporte aéreo do Grupo LATAM, agilizando a resposta dada a apelos de países amigos em situações de emergência.

‌



Desde o início dessa colaboração, a ABC já obteve apoio para o transporte aéreo de dezenas de toneladas dos mais diversos itens de assistência humanitária, incluindo medicamentos, vacinas, insumos médico-hospitalares, refeições desidratadas nutricionais e equipamentos para purificação de água. Foram beneficiadas populações em situação de vulnerabilidade de vários países na América Latina, além de milhares de vítimas das trágicas inundações ocorridas no ano passado no Rio Grande do Sul. Por isso, em 2025, o programa Avião Solidário foi condecorado com a insígnia da Ordem do Rio Branco, uma das mais altas condecorações do governo brasileiro em reconhecimento aos seus esforços humanitários de impacto nacional e internacional.

Também parceiros, há quatro anos, a LATAM e o Movimento União BR já atuaram juntos em missões humanitárias, como durante a pandemia com envio de usinas de oxigênio para o Norte do País, além de envios internacionais para Ucrânia, Chile e diversas regiões do Brasil afetadas por desastres naturais. Apenas na crise do Rio Grande do Sul, foram transportadas 23 toneladas de doações.

‌



“O Avião Solidário é uma das formas que temos para proteger as comunidades da América do Sul, encurtando distâncias e respondendo com agilidade onde a ajuda humanitária é mais urgente. Em um continente que depende da conectividade aérea, colocamos nossa malha a serviço da vida”, afirma Raquel Argentino, Head de Sustentabilidade e Impacto Social da LATAM Brasil.

“A LATAM e o seu Programa Avião Solidário são parceiros valiosos na construção de pontes humanitárias, unindo esforços para levar esperança e apoio imediato às populações mais vulneráveis da região”, reconheceu o Embaixador Ruy Pereira, Diretor da ABC.

‌



“Essas parcerias são fundamentais para ganharmos tempo na logística. A estratégia de ter parceiros como a LATAM e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) vem dando muito certo e assim conseguimos chegar em vários locais de maneira ágil e eficiente para ajudar as pessoas. Temos uma grande capacidade de ajudar internacionalmente e nossa intenção é expandir ainda mais a nossa atuação”, explica a fundadora e presidente do Movimento União BR, Tatiana Monteiro de Barros.

O Movimento União BR, entidade especializada em criar hubs de emergência, recebeu apoio de empresas para auxiliar na doação do soro fisiológico, como Viveo, Instituto Far Hinode e Luna Express.

AVIÃO SOLIDÁRIO DA LATAM

O Avião Solidário é uma iniciativa do grupo LATAM conectada ao seu pilar de Valor Compartilhado da sua estratégia de Sustentabilidade. Coloca à disposição da América do Sul a infraestrutura logística e a malha aérea da companhia para o transporte gratuito de pessoas, animais e cargas em emergências de saúde, ambientais e humanitárias. No Brasil, mantém parcerias com instituições como Amigos do Bem, Movimento União BR, Gastromotiva, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se, SOS Mata Atlântica, AZAB, Alto Arapiuns e ASBRAD, ABC do Itamaraty, que nesta operação atuou com apoio do Ministério da Saúde, das Embaixadas do Brasil em Lima e do Peru em Brasília.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE COOPERAÇÃO

A Agência Brasileira de Cooperação (ABC) é responsável pelo fomento da cooperação internacional brasileira, criada por meio do Decreto Nº 94.973, em 1987, como parte integrante do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

A ABC tem a competência de planejar, coordenar, negociar, aprovar, executar, acompanhar e avaliar, no âmbito nacional, programas, projetos e atividades de cooperação técnica para o desenvolvimento, em todas as áreas do conhecimento, do País para o exterior e do exterior para o País, sob os formatos bilateral, trilateral ou multilateral. Desde 2017, a Agência é também responsável pela coordenação da cooperação humanitária do Brasil.

MOVIMENTO UNIÃO BR

O Movimento União BR é um movimento nacional apartidário que reúne voluntários de todo o Brasil e foi fundado em março de 2020. A entidade está presente em todos os estados brasileiros e já beneficiou mais de 30 milhões de pessoas. Pautado pelo compromisso de deixar um legado nas regiões onde atua nas frentes de educação, saúde e habitação, o Movimento acumula mais de R$400 milhões arrecadados e destinados à doação de equipamentos de proteção individual (EPI), na aquisição e distribuição de toneladas de alimentos, na criação de leitos, equipamentos e insumos hospitalares e na gestão de cursos.

Dentre as principais ações do Movimento União BR, se destacam ajudas aos povos indígenas Yanomamis, apoio na reconstrução de estados afetados pelo grande volume de chuvas como Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Maranhão e Pernambuco, criação de um hub de distribuição de recursos básicos na Romênia para vítimas da guerra da Ucrânia e mais.

O Movimento União Brasil foi vencedor do Prêmio Empreendedor Social 2020, Prêmio Escolha do Leitor de 2021 e reconhecido pela ONU como case mundial de sucesso.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.