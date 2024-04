Avião Solidário da LATAM transporta mais de 23 toneladas de cestas básicas para combater a fome no Brasil Itens foram transportados para os aeroportos de Belém, Belo Horizonte/Confins, Brasília, Recife, Rio de Janeiro/Santos Dumont e Salvador em parceria com o G10 Favelas

O programa Avião Solidário da LATAM transportou gratuitamente durante todo o mês de março mais de 23 toneladas de cestas básicas para apoiar o combate à fome no Brasil. Os itens destinados à população vulnerável da Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro foram embarcados nos compartimentos de carga das aeronaves da LATAM em parceria com a organização sem fins lucrativos G10 Favelas.

Segundo Lígia Sato, head de Sustentabilidade da LATAM Brasil, “esse é mais um transporte que reforça o compromisso do Avião Solidário em apoiar com agilidade aqueles que mais precisam por meio de toda a experiência logística e a conectividade que a LATAM pode oferecer.”

LATAM E G10 FAVELAS

Desde 2023, a LATAM apoia o G10 Favelas. Denominada como um bloco de líderes e empreendedores de impacto social das maiores favelas do Brasil, a organização sem fins lucrativos reverte as doações em insumos e cestas básicas para as comunidades espalhadas por todo o País.

LATAM e G10 Favelas atuaram juntas em 2023 no transporte de nove toneladas de ajuda humanitária às vítimas das fortes chuvas que atingiram o Estado de Pernambuco. No final do ano passado, o Avião Solidário da LATAM também transportou gratuitamente 39 toneladas de alimentos arrecadados pelo G10 Favelas para população vulnerável de Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal.

“A agilidade da LATAM em atender nosso pedido contribui para que a ajuda humanitária chegue de forma rápida para atender famílias em situação de fome. Esta parceria firma o compromisso do G10 Favelas em defesa dos direitos humanos e a promoção da Segurança Alimentar”, afirma Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas.

Já em janeiro deste ano, duzentas meninas de escolas públicas da Ilha do Marajó (PA) que sofrem com a pobreza menstrual receberam mais de 200 kits de higiene íntima com produtos arrecadados pela organização e transportados gratuitamente pela LATAM. Em fevereiro, foram mais de 3 toneladas de cestas básicas transportadas de São Paulo para o Rio de Janeiro para as vítimas das fortes chuvas na capital fluminense.

AVIÃO SOLIDÁRIO: COMPROMISSO COMO BRASIL

Com 11 anos de existência, o programa Avião Solidário da LATAM já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil com o transporte gratuito de mais de 921 toneladas de cargas, 4,6 mil animais e 282 milhões de vacinas contra a Covid-19 para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. O volume de vacinas, aliás, equivale a mais de 70% do total de doses embarcadas pelo setor aéreo dentro do País desde 2020.

O Avião Solidário está conectado com a frente de Valor Compartilhado da estratégia de Sustentabilidade do grupo LATAM, para colocar à disposição da América do Sul toda a experiência logística e a conectividade da companhia para o transporte gratuito de pessoas, animais e cargas em emergências de saúde, meio ambiente e catástrofes. Atualmente, o Avião Solidário também tem parcerias com diferentes instituições no Brasil, como Amigos do Bem, Por1Sorriso, Instituto Rodrigo Mendes, Amazone-se e SOS Mata Atlântica.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.