Aviões de caça dos EUA e das Filipinas patrulham conjuntamente região protegida pela China Bombardeiros B-1 da Força Aérea dos EUA e caças FA-50 da Força Aérea das Filipinas se juntaram ao ao treinamento Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/02/2025 - 18h49 (Atualizado em 04/02/2025 - 18h52 )

Caças FA-50 filipinos voam com dois bombardeiros B-1 americanos durante patrulha conjunta sobre o Mar das Filipinas Ocidental Divulgação Força Aérea Filipina (PAF)

Dois bombardeiros B-1 da Força Aérea dos EUA se juntaram a três caças FA-50 filipinos em exercícios de patrulha aérea e interceptação sobre o banco de areia Panatag (Scarborough) recentemente, nos primeiros exercícios militares conjuntos entre as Filipinas e os EUA sob o governo Trump.

Autoridades enfatizaram que os exercícios bilaterais não foram direcionados a nenhum país específico. A China tem vários navios da guarda costeira e da milícia ao redor do banco de areia e em outras áreas dentro das águas filipinas.

“Este exercício é um passo crucial para melhorar nossa interoperabilidade, melhorar a conscientização do domínio aéreo e o emprego ágil de combate e apoiar nossos objetivos aéreos bilaterais compartilhados”, disse a porta-voz da Força Aérea Filipina, Coronel Maria Consuelo Castillo, em um briefing no Camp Aguinaldo ontem.

A porta-voz negou que o exercício significasse qualquer tipo de provocação.

“Não, isso não está relacionado a nenhuma questão em particular. Isso é apenas parte do treinamento usual que temos sob o conselho de defesa mútua, conselho de engajamento de segurança, treinamentos ou atividades alinhados para o ano”, ela enfatizou.

A militar informou que os exercícios foram realizados dentro da Área de Treinamento Militar Intensivo (IMA) regular, dentro da zona econômica exclusiva (ZEE) do país.

“Este esforço cooperativo se enquadra na estrutura das atividades do Mutual Defense Board Security Engagement Board entre as Filipinas e os Estados Unidos, abordando especificamente atividades aéreas bilaterais e patrulhas aéreas conjuntas”, disse ela.

O porta-voz da Marinha das Filipinas para o WPS, Contra-Almirante Roy Vincent Trinidad, enfatizou que todas as atividades militares são programadas.

“Eles são conduzidos regularmente. Esperamos que todos os participantes sejam capazes de atuar de forma profissional, independentemente de qualquer ação provocativa, coercitiva ou agressiva conduzida contra eles”, disse ele. “Todas as nossas ações serão de forma profissional, garantindo a segurança de todos.”

“Os exercícios se concentraram em aprimorar a coordenação operacional, melhorar a conscientização do domínio aéreo e reforçar as capacidades de emprego de combate ágil entre as duas forças aéreas”, disse a Força Aérea Filipina.

Como lembra o Philstar Global, em agosto do ano passado, duas aeronaves da força aérea chinesa voaram perto e depois disparam sinalizadores na trajetória de um avião da força aérea filipina em patrulha de rotina sobre o Scarborough Shoal, em ações que foram fortemente condenadas e protestadas pelo governo filipino, disseram autoridades militares.

Todos os que estavam a bordo do avião de transporte turboélice NC-212i da Força Aérea Filipina saíram ilesos, disseram os militares filipinos.

O Comando do Teatro Sul do Exército de Libertação Popular Chinês disse então que uma aeronave da força aérea filipina entrou “ilegalmente” no espaço aéreo acima do banco de areia e interrompeu as atividades de treinamento das forças chinesas. Ele alertou as Filipinas para “pararem com sua infração, provocação, distorção e exagero”.

