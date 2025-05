Azul adota outra cor e novo ritmo para o Festival de Parintins A pouco mais de um mês para a disputa entre os bois-bumbás na Amazônia, a companhia entra no clima e mostra que, até junho, O Céu do Brasil é Azul e Vermelho Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 16/05/2025 - 10h58 (Atualizado em 16/05/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Azul: Canção que embala a nova fase da marca acaba de mudar de letra e vira uma toada Divulgação Azul Linhas Aéreas

Não foi só o ritmo de crescimento da Azul Linhas Aéreas nos últimos anos que embalou a mudança da assinatura da companhia e a sua nova fase no setor da Aviação. Uma música marcou a campanha dessa virada – assinada pela agência Africa Creative – e, desde março, o verso O Céu do Brasil é Azul continua dando o tom às decisões rumo ao reforço da companhia como a que mais conhece, conecta e desenvolve o país.

A partir de hoje e até o final de junho, porém, para provar ainda mais seu apoio à cultura nacional e o seu compromisso com os brasileiros, a Azul adota uma nova cor e muda até a letra e o ritmo dessa sua canção.

Agora, há outra música-tema literalmente no ar: uma toada com versos atualizados. Em homenagem ao seu patrocínio oficial, pelo 2º ano consecutivo, do tradicional espetáculo sobre a rivalidade dos bois-bumbás, no Amazonas, a companhia sai de cena para valorizar os dois protagonistas do evento: o boi Caprichoso, da estrela azul, e o boi Garantido, do coração vermelho. Assista o clipe aqui.

‌



Quem é fã do Festival – que está em sua 58ª edição e acontece dias 27, 28 e 29 de junho neste ano –vai se emocionar ainda mais: “Olhe pra cima e deixe a toada te levar/ Em Parintins, a gente vai se encontrar/ O Céu do Brasil é Azul e Vermelho pra gente dançar/ Olho pra cima e já começo a festejar ...”

“O objetivo é manter e fortalecer a conexão que temos com os nossos Clientes, não apenas com nossos voos e destinos pelo país, alguns deles, aliás, só acessados por avião por causa das operações regionais e da frota diversificada da Azul – como é o caso dos voos de Manaus para Parintins. Queremos ampliar as conexões emocionais, por meio do investimento em ações que apoiem, incentivem e valorizem nossas festas, tradições e tudo o que é genuinamente brasileiro. É por isso que estamos orgulhosos de já esquentar o clima com essa toada e de levar o Brasil para o bumbódromo em Parintins”, explica Anna Carolina Marcondes, diretora de Marketing da Azul.

‌



Onde a toada irá ecoar

A nova música adapta o jingle criado pela agência Africa Creative, em parceria com a produtora de áudio LOUD+, para o reposicionamento da companhia aérea com o intuito de refletir o espírito do evento. E, a partir de hoje, a toada será levada para as redes sociais e para o bumbódromo com um vídeo em formato de karaokê, estimulando de forma leve e divertida o público a cantar junto pela galera azul e pela vermelha, reforçando o clima de celebração e união, bem antes de o Festival ter início.

‌



A nova campanha, criada pela agência Africa Creativa, contará com presença em OOH nos aeroportos, mídia impressa local e com o novo jingle em rádio e Spotify. A estratégia inclui também ações no digital, com ativações em plataformas como Meta e exibições via DV360. Durante os dias do Festival de Parintins, a marca também aposta em co-criações com influenciadores e criadores de conteúdo locais, que mostrarão a celebração sob uma ótica autêntica e conectada à linguagem nativa das redes sociais da Azul.

“É uma honra para a Africa Creative participar, pelo segundo ano, dessa jornada com a Azul no Festival de Parintins, uma celebração única da cultura brasileira. O apoio da Azul não só reforça ainda mais seu novo posicionamento, como também valoriza a diversidade, a arte e as tradições do nosso país ao adicionar o vermelho no seu conceito. Escolher Parintins como palco desse movimento é potente, porque mostra a sensibilidade da marca em abraçar um Brasil plural, que pulsa em duas cores, dois bois e uma só paixão cultural”, finaliza Verônica Gordilho, co-COO da Africa Creative.

Como chegar voando para o Festival

A ilha, localizada a quase 370 Km de Manaus, no Amazonas, em que o Festival de Parintins acontece todo o ano, só pode ser acessada por meios fluviais (em viagens de até 18 horas) ou aéreos (com voos de menos de 1 hora). Portanto, a presença das operações da Azul na região tem colaborado para aumentar a procura pelo evento.

Neste sentido, a Azul e a Azul Viagens se mobilizaram para, mais uma vez, oferecerem opções de passagens e de pacotes para os fãs chegarem com mais conforto e segurança para torcerem pelo Caprichoso ou pelo Garantido.

Para este ano, no período de 25 de junho a 01 de julho, serão 196 voos extras chegando e partindo da “Ilha da Magia”, totalizando 13 mil assentos nos voos adicionais da companhia no destino.

Em comparação às operações da companhia no Festival do ano passado, houve um crescimento de 28% em número de decolagens, o que representa, em média, praticamente um voo por hora em cada sentido para os três dias de apresentações. As operações serão realizadas por aeronaves ATR, com capacidade para 70 Clientes, e também por Cessna Grand Caravan, que acomoda 9 Clientes por voo.

A Azul terá incrementos em sua malha para Manaus, com voos partindo de Belém (PA), Recife (PE), Viracopos (SP) e Confins (MG).

Já a Azul Viagens, operadora de Turismo da Azul, terá ainda voos dedicados conectando Manaus a Parintins, como reforço à malha entre a capital e a ilha. Além do mais, a operadora oferecerá produtos exclusivos para o evento, que podem incluir passagens, traslados e hospedagem, além dos ingressos. Somente a Azul Viagens, aliás, comercializa pacotes de viagens que incluem o ingresso de acesso ao Festival e espera repetir o sucesso do ano passado. Acesse aqui para ver os pacotes.

Os ingressos, passagens e os pacotes exclusivos já podem ser adquiridos pelos canais oficiais da Azul, no site da companhia, call center, lojas da Azul Viagens e agências de Turismo parceiras.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.