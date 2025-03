Azul anuncia conexão via Bluetooth a bordo de aeronaves A330neo Tecnologia já está disponível em cinco aeronaves da frota; companhia aguarda homologação para implementação também nos jatos Embraer E2 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/03/2025 - 12h23 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h23 ) twitter

depois do A330neo (foto), companhia aguarda homologação para implementação também nos jatos Embraer E2 Guilherme Ramos | Ramos Aviation

A Azul, comprometida com a inovação e a excelência na experiência de seus clientes, anuncia mais uma novidade tecnológica para seus voos. Todas as cinco aeronaves Airbus A330neo da companhia já estão operando com telas de entretenimento equipadas com conexão Bluetooth, permitindo que os Clientes utilizem seus próprios fones de ouvido sem fio durante os voos internacionais.

A classe Econômica foi beneficiada com a tecnologia sem fio, enquanto a classe Executiva continua recebendo os tradicionais fones de ouvido de alta qualidade disponibilizados pela companhia.

“A inovação é um dos valores fundamentais da Azul. Estamos constantemente em busca de novas tecnologias para melhorar a experiência de nossos clientes e tornar cada voo memorável. Com essa nova funcionalidade já disponível em nossa frota de A330neo, reforçamos nosso compromisso em oferecer um serviço diferenciado, com qualidade e conforto em cada detalhe”, destacou Jason Ward, vice-presidente de Marketing e Pessoas da Azul.

Homologação para aeronaves Embraer E2

Em outra frente de inovação, a Azul está em processo de homologação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para a implementação da tecnologia de conexão Bluetooth também nas aeronaves Embraer E2.

“Estamos ansiosos pela aprovação da ANAC para que nossos clientes possam desfrutar dessa nova tecnologia também em voos nacionais nos nossos jatos E2. A Azul sempre acreditou e investiu no mercado de aviação brasileiro, sendo a companhia aérea com o maior número de aeronaves Embraer no mundo, outra empresa brasileira que compartilha nossa paixão por inovação”, finalizou o executivo.

