Azul anuncia parceria para acúmulo de pontos na compra de moedas digitais Ao ativar a parceria no aplicativo da Bankei, os clientes receberão dois pontos a cada cinco reais gastos na aquisição de ativos Luiz Fara Monteiro 27/02/2025 - 21h12

Azul: parceria para acúmulo de pontos na compra de moedas digitais Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Bankei Soluções em Tecnologia, uma plataforma financeira inovadora que reúne banco, corretora e meio de pagamento em um só lugar, se uniu à Azul, a maior companhia aérea do Brasil em voos diários e destinos atendidos, em uma parceria estratégica que permite aos clientes de ambas as empresas acumularem pontos no programa Azul Fidelidade através da compra de moedas digitais.Para participar, é preciso baixar o aplicativo da Bankei, criar e ativar a conta. As transações serão convertidas em dois pontos a cada cinco reais na compra de moedas digitais.Durante a campanha de lançamento, a partir do dia 26 de fevereiro até 12 de março, os Clientes que abrirem uma conta na Bankei poderão acumular até 9.000 pontos, conforme a tabela abaixo. Os pontos serão creditados no CPF vinculado à conta digital e cadastrado no Azul Fidelidade em até 15 dias úteis após o término da promoção. Os pontos podem ser trocados por passagens aéreas nacionais e internacionais, pacotes de viagens, ingressos para parques, produtos e vale-compras.

Além disso, clientes da Azul terão acesso a uma plataforma de investimentos em moedas e ativos digitais da Bankei, um mercado em rápido crescimento, com aumento no número de usuários, volume de transações e valorização dos ativos digitais.

“Nós temos o compromisso de oferecer cada vez mais vantagens, tanto na troca quanto na aquisição de pontos. A parceria com a Bankei é reflexo deste compromisso, trazendo mais inovação, versatilidade e conexão com novas soluções disponíveis no mercado. Estamos muito felizes em proporcionar isso aos clientes Azul”, afirmou Marco Leite, gerente sênior de parcerias do Azul Fidelidade.

“Estamos muito felizes em iniciar nossa jornada com um parceiro de peso como a Azul, que confiou neste projeto único. Estamos inaugurando uma nova era no mercado financeiro brasileiro, trazendo inovação, segurança e acessibilidade para todos que desejam realizar transações multimoedas”, afirma Paulo Regis, CEO da Bankei.

O programa de fidelidade da Azul foi criado em 2009 com o objetivo de estreitar o relacionamento com os Clientes da companhia aérea. Com mais de 18 milhões de inscritos, o Azul Fidelidade oferece uma experiência completa, na qual seus clientes podem acumular pontos voando, transferindo do seu cartão de crédito para o programa, assinando o Clube ou comprando com um dos nossos parceiros. A partir de 4.000 pontos, já é possível resgatar um trecho da passagem aérea para voar pelo Brasil ou pelo mundo com a Azul e companhias aéreas parceiras, além de poder trocar por diárias em hotéis e até mesmo produtos e serviços no Shopping Azul. O Azul Fidelidade possui quatro níveis: Básico, Topázio, Safira e Diamante, como categoria top tier do programa.

Moedas digitais: mercado em ascensão no mundo

O mercado global de gateways de pagamento com moedas digitais, que abrange serviços de entrada e saída, foi avaliado em aproximadamente US$ 1,5 bilhão em 2023, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 16% a 20% de 2024 a 2030. Esse crescimento é impulsionado pela maior adoção de criptomoedas, uso crescente para pagamentos internacionais, integração de soluções criptográficas por comerciantes e maior envolvimento institucional.Com mais de US$ 750 bilhões em remessas globais anuais, as moedas digitais estão reformulando esse mercado, oferecendo soluções que superam desafios como altas taxas, tempos de processamento lentos, dificuldades de acessibilidade e limitações dos sistemas bancários tradicionais.

O valor de mercado do setor cripto, que atingiu US$ 3,5 trilhões em janeiro de 2025, conforme dados da Coinmarketcap, reforça a importância dessa parceria. Ela tem o potencial de atrair novos clientes e aumentar a receita, além de gerar maior engajamento e visibilidade para a marca Azul, por meio da integração inovadora entre pontos de fidelidade, investimentos e ativos digitais.

Sobre a Bankei

A Bankei tem como missão democratizar o uso de criptomoedas e ativos digitais, oferecendo uma solução simples, rápida e segura para a compra e venda desses ativos. A empresa conta com parcerias estratégicas com nomes como Mastercard, AWS, Pomelo e PinPag, além de oferecer transações internacionais usando stablecoins como USDC e USDT.A Bankei também oferece um cartão de pagamento Mastercard, aceito em mais de 120 países, permitindo aos clientes realizar compras com ativos digitais e oferecendo vantagens como taxas reduzidas de IOF, cotação do dólar comercial, compra de ativos 24/7 e mais segurança nas transações. Faça Parte dessa Oportunidade

Como Participar

1. Baixe o app Bankei.

2. Cadastre-se e ative o aceite.

3. Adicione criptomoedas à sua conta.

4. Acumule pontos Azul Fidelidade e acompanhe pelo app ou portal da Azul.Com a Bankei, é simples, rápido e seguro acumular pontos Azul para suas viagens!Utilize o cartão Bankei Mastercard, aproveite as vantagens e viaje com mais economia e benefícios. A Bankei é aliada de quem ama viajar!

Sobre o Azul Fidelidade

