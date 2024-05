Azul aumenta a capacidade de 22 voos e fará 16 operações extras para a região Sul

Alto contraste

Azul terá voos extras para o Sul do país (Lucas Batista)

A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e destinos atendidos no Brasil, e a Azul Viagens, operadora de turismo da companhia, montou uma força-tarefa para arrecadar e transportar doações para o Rio Grande do Sul. A empresa anunciou que realizará 16 voos extras entre os dias 7 e 13 de maio, todos eles saindo do aeroporto de Viracopos, em Campinas para as cidades de Florianópolis, Navegantes e Jaguaruna, em Santa Catarina.

Além disso, desde o último domingo (5) até o próximo dia 8, a companhia aumentou da capacidade em voos operados para os mesmos destinos. Antes realizados em aeronaves ATR e Embraer E1 e E2, com capacidade para 70, 118 e 136 Clientes, respectivamente, para aeronaves Airbus A320Neo, com capacidade para 174 Clientes.

As mudanças na operação têm como objetivo oferecer mais opções para Clientes que estão no Rio Grande do Sul, já que as operações no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre estão suspensas até o dia 30 de maio. Além disso, a operação deve facilitar a logística de coleta e entrega das doações em diferentes partes do país. O Aeroporto de Viracopos é o hub da Azul e receberá itens arrecadados. De lá, os mantimentos serão embarcados para a região Sul.

A empresa estabeleceu postos de arrecadação de mantimentos em mais de 160 aeroportos onde opera e nas 103 lojas da Azul Viagens distribuídas pelo Brasil. Segundo a Assistência Social da Prefeitura de Porto Alegre, os itens mais necessários para doação incluem toalhas, papel higiênico, pasta e escovas de dente, sabonete, roupas de cama e cobertores.

Desde o dia 24 de abril, o estado vem enfrentando uma das maiores catástrofes climáticas de sua história, com 341 municípios gaúchos afetados pelas enchentes. As comunidades atingidas estão desprovidas de acesso a água potável, energia elétrica, telefonia e com as rodovias bloqueadas.

