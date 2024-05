Azul Cargo amplia postos de ajuda para o Rio Grande do Sul no país A unidade de logística da Azul coloca suas 300 lojas, distribuídas pelo Brasil, à disposição para quem quiser fazer doações para o estado, que, desde o final de abril, sofre com uma das maiores catástrofes climáticas de sua história

Azul Cargo: ampliação de ajuda para o Rio Grande do Sul no país (Azul Cargo)

A Azul Cargo Express irá usar sua infraestrutura terrestre, que abrange 5 mil cidades brasileiras – uma cobertura equivalente a 90% do território nacional -- para ampliar a ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul.

Com a decisão, a unidade de logística da Azul irá disponibilizar suas 300 lojas, distribuídas em todas as regiões do país, para também servirem como postos de coleta para quem quiser doar mantimentos e itens essenciais aos gaúchos de mais de 300 municípios atingidos pelas enchentes na região.

Essa é mais uma iniciativa para reforçar os esforços de toda a Azul, que tem promovido uma campanha interna e externa de arrecadação, com seus Tripulantes e Clientes, desde o começo dessa catástrofe climática no sul do Brasil. Agora, a população pode usar mais de 500 postos de coleta ligados à companhia para fazer sua doação. Isso inclui, além das lojas da Azul Cargo Express, os 160 aeroportos em que opera e as 103 lojas da Azul Viagens, a operadora de Turismo da companhia.

Para Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express, usar a capilaridade e qualidade dos serviços da unidade de logística da Azul para apoiar o Rio Grande do Sul é mais do que uma obrigação como brasileiros. “Para nós, todo esse apoio a um estado que colaborou com o crescimento da Azul e de tantas empresas no país tornou-se prioridade hoje. E vamos continuar disponibilizando nossas equipes, operações e infraestrutura para oferecer todo o apoio necessário aos municípios gaúchos”, explica.

Segundo a Assistência Social da Prefeitura de Porto Alegre, os itens mais necessários para doação, no momento, são alimentos não perecíveis e cestas básicas, itens de higiene pessoal – como pasta e escovas de dentes -, roupas de cama e banho e água mineral.

Sobre a Azul Cargo Express

A Azul Cargo Express, unidade de logística da Azul Linhas Aéreas, tem o seu modelo de negócios em encomendas expressas e remessas de cargas, aproveitando a capacidade da malha aérea da Azul. Hoje, a rede Azul Cargo Express conta com mais de 320 lojas no Brasil e exterior, oferecendo o serviço “porta a porta” para mais de 5.000 munícipios brasileiros, além de todo o território dos EUA e Portugal. Os serviços oferecidos compreendem encomendas críticas, distribuição B2C para e-commerce, encomendas com tarifas econômicas e carga paletizada no mercado global.