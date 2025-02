Azul Cargo estreia operações de seus Airbus A321 O voo do novo cargueiro, que partiu às 11h do sábado (15/02), inaugura oficialmente as novas rotas que duas aeronaves desse modelo irão atender para a unidade de cargas da Azul Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 17/02/2025 - 16h47 ) twitter

Azul Cargo: Airbus A321 Guilherme Ramos | Ramos Aviation

A Azul Cargo Express, unidade de cargas da Azul, transportou mais de 32 mil toneladas de mercadorias em 2024 e, com o início das operações, no sábado, 15/02, de duas aeronaves A321P2F, esse resultado deve ser ainda melhor neste ano.

O novo modelo, primeiro Airbus cargueiro da companhia, que decolou às 11h do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, rumo a Manaus, consegue levar até 50% a mais em volume de cargas e 39% a mais de peso. E também é mais eficiente: graças ao seu maior volume por voo, o A321P2F pode otimizar a carga útil transportada pela Azul, resultando em 27% de redução de consumo de combustível por tonelada x km transportado ao ano, em comparação à frota anterior – e, assim, reduzir as emissões de CO₂ da companhia em 9 mil toneladas por ano, para a mesma carga útil anual.

O voo inaugural de sábado marcou, oficialmente, o início das operações desses cargueiros, com matrículas PS-AJA e PS-AJB, que farão transporte de cargas, neste primeiro momento, em rotas domésticas entre Campinas, Recife e Manaus. Mas os voos não devem se limitar a esses dois destinos.

‌



Além de oferecer maior capacidade para abastecimento e entrega de cargas e de ser mais sustentável, outro diferencial deste primeiro Airbus A321 da Azul Cargo é poder pousar em aeroportos dos mais diversos tamanhos e infraestruturas -- o que segue os ideais da companhia de conectar o país, atendendo o maior número de locais e todas as regiões. Izabel Reis, diretora da Azul Cargo, revela ainda que os planos para essas aeronaves são, inclusive, ampliar o atendimento da unidade de cargas da Azul para fora do Brasil. “Nossos dois Airbus 321 têm autonomia para operar voos internacionais, o que já tem nos levado a planejar as nossas próximas rotas para outros países. Também queremos usá-los para serviços de fretamento”, adianta a executiva.

Neste momento, porém, com as operações do principal hub da companhia, Viracopos, para Manaus e Recife, o objetivo da Azul Cargo será favorecer a logística entre esses três estados, São Paulo, Amazonas e Pernambuco, com as entregas de milhares de pacotes de e-commerce, de flores, frios e embutidos perecíveis, partes e peças para insumos de indústrias, cosméticos, vestuário e medicamentos.

‌



Segundo Izabel Reis, diretora da Azul Cargo, é um orgulho receber mais essas duas aeronaves cargueiros, e que oferecem tantos diferenciais para que a demanda de transporte de cargas, cada vez maior e mais diversificada, seja atendida. “A novidade reforça a nossa segurança e nosso comprometimento para 2025 de manter a qualidade e a agilidade do nosso atendimento e até de ampliarmos a diversidade dos nossos serviços”, comemora.

“Estamos orgulhosos de ver o A321P2F iniciar suas operações com a Azul. O A321P2F é o cargueiro de corredor único mais eficiente disponível atualmente. Sua fuselagem de seção transversal otimizada oferece flexibilidade para transportar uma ampla variedade de tamanhos de paletes e contêineres, proporcionando à Azul capacidades de carga incomparáveis para conectar ainda mais o Brasil com bens e comércio essenciais”, disse Arturo Barreira, Presidente da Airbus América Latina e Caribe.

