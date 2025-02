Azul Cargo Express transporta mais de 32 mil toneladas em 2024, conectando o Brasil a mercados globais Companhia investe em mais capacidade com novos cargueiros A321P2F Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/01/2025 - 18h45 (Atualizado em 30/01/2025 - 18h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Azul Cargo: destinos internacionais Divulgação

A Azul Cargo Express, unidade de cargas da Azul, transportou 32,26 mil toneladas de mercadorias em 2024, consolidando-se como uma importante operadora logística no comércio internacional brasileiro. Durante o ano, a companhia exportou 17,84 mil toneladas, com destaque para frutas, peixes e outros produtos perecíveis, enviando-os a destinos como Lisboa, Miami e Flórida.

As frutas mais transportadas pela Azul Cargo Express incluem mangas, mamão papaya e abacate, produtos que exigem alta eficiência no transporte para garantir que cheguem frescos a mercados internacionais.

No sentido inverso, foram importadas 14,42 mil toneladas, vindas principalmente de Lisboa, Paris e Flórida. Entre os itens movimentados estão insumos, medicamentos e embalagens, essenciais para diversas cadeias produtivas no Brasil.

“O transporte de cargas aéreas tem se mostrado essencial para atender à demanda por mercadorias que exigem rapidez e segurança, como alimentos e insumos. Em 2024, consolidamos nossa atuação conectando o Brasil a mercados estratégicos com eficiência e confiabilidade”, afirmou Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

‌



Companhia investe em mais capacidade com novos cargueiros A321P2F

‌



Os Airbus A321P2F são capazes de transportar até 27 toneladas, oferecendo 14 posições de pallets e uma capacidade volumétrica total de 212 m³. Comparados com a frota atual de Boeing 737-400F, os novos cargueiros proporcionam um aumento de 39% na capacidade de peso, 50% na capacidade volumétrica e uma redução de 27% no consumo de combustível por tonelada transportada, além de um aumento de mais de 20% na utilização diária. Estes avanços são acompanhados por uma redução significativa nas emissões de CO2, com uma economia de até 9.000 toneladas por ano por aeronave, considerando o mesmo volume de carga.

Além disso, há uma sinergia com a frota da Azul, incluindo manutenção de linha e hangar com os mesmos técnicos e habilitações, pilotos com as mesmas licenças e escala única para os dois tipos de operação, além do estoque e suprimento de peças, componentes aeronáuticos, e estrutura e suporte operacional.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.