Azul celebra 6 anos de operações em Mossoró com mais de 166 mil Clientes transportados Companhia realizou mais de 3 mil voos desde 2018, conectando a cidade interiorana do Rio Grande do Norte ao Recife

Azul: 6 anos de operações em Mossoró Luis Alberto Neves

A Azul comemora um marco significativo em suas operações na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Desde o início das operações, em 2018, a companhia transportou mais de 166 mil Clientes e realizou mais de 3 mil voos, reforçando seu compromisso com a conectividade regional e a qualidade de serviço.

Atualmente, a Azul opera voos diretos entre Mossoró (RN) e Recife (PE), proporcionando aos Clientes uma conexão conveniente com a capital pernambucana. Esta rota facilita o acesso a uma ampla rede de destinos nacionais e internacionais a partir do terceiro maior hub de conexões da companhia, ampliando as oportunidades de negócios, turismo e cultura para os moradores de Mossoró e região.

“A base em Mossoró é essencial para nossa operação, permitindo-nos oferecer um serviço de alta qualidade aos nossos Clientes e garantir a conectividade da região com o resto do país. O sucesso dessa rota reflete o compromisso contínuo da Azul com a excelência e a satisfação do Cliente”, comenta Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul. O executivo destaca que a presença da Azul em Mossoró é estratégica para o desenvolvimento econômico e social da região, fortalecendo laços e criando novas oportunidades.

Com essas conquistas e a contínua expansão de suas operações, a Azul reafirma seu compromisso com o desenvolvimento regional, econômico, social e turístico, além da satisfação de seus Clientes. A companhia continuará a investir em melhorias, sempre com o objetivo de proporcionar a melhor experiência de voo e de fortalecer as conexões entre as diferentes regiões do Brasil e do mundo.

Sobre a Azul Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.









