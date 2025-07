Azul Conecta fecha contrato de manutenção das aeronaves da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal A partir de agora, a empresa responsável pelos voos regionais da Azul irá cuidar dos Cessna Grand Caravan das duas instituições de segurança Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/07/2025 - 17h22 (Atualizado em 02/07/2025 - 17h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Azul Conecta: manutenção das aeronaves Cessna Grand Caravan da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal Divulgação

A Azul Conecta, subsidiária para voos regionais da Azul, será a responsável pela manutenção das aeronaves Cessna Grand Caravan da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Os profissionais atenderão a PF e PRF em Brasília e nas demais bases das instituições com operação aérea, além das unidades operacionais e hangares da Companhia, localizadas atualmente nos aeroportos Jundiaí (SP), Manaus (AM), Recife (PE), Cuiabá (MT) e Pampulha (MG).

Os contratos com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, com duração de dois e quatro anos, respectivamente, contemplam, além da manutenção da aeronavegabilidade das aeronaves C208B Cessna Grand Caravan, o serviço de suporte logístico completo, incluindo apoio técnico-operacional, fornecimento de materiais, eventuais manutenções fora da base, atualização tecnológica e melhoria operacional dos equipamentos.

A Azul Conecta é atualmente a maior operadora do mundo de Cessna Grand Caravan em número de horas voadas e possui uma frota de 27 aeronaves. O modelo oferece até nove assentos e é usado em rotas regionais, especialmente em locais mais remotos ou com menor infraestrutura aeroportuária.

A chegada dos dois novos clientes, e assinatura de acordos exclusivos para a prestação de serviços completos de Manutenção, reforçam a credibilidade da Azul Conecta nesse campo de atuação. “Essas últimas novidades mostram o quanto estamos prontos para ampliar nossa atuação e colocar a nossa expertise, nossa frota e nossos talentos a serviço do setor e de novos Clientes. Temos muitos planos de crescimento e oferecer nossa excelência na Manutenção dos Cessna Grand Caravan é um deles para este e para os próximos anos”, comemora Vitor Silva, diretor-presidente da Azul Conecta.

‌



Com hangares próprios no país e uma equipe de técnicos especializada nesse modelo de aeronave de até nove assentos, a empresa quer investir mais e explorar novos rumos para ser reconhecida também pelos seus serviços de Manutenção.

Incentivos para voar alto em outros campos – e especialmente nesta área técnica – não faltam. Recentemente, a Azul Conecta foi auditada e certificada pelo 4º ano consecutivo pelo IATA Standard Safety Assessment (ISSA), programa criado pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) que avalia a excelência e a segurança operacional de aeronaves de pequeno porte. Um reconhecimento e tanto para uma aérea que não costuma terceirizar os cuidados periódicos com sua frota e conta com infraestrutura própria para realizar os mais diversos reparos e avaliações de suas aeronaves.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.