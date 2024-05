Azul Conecta realiza três voos diários de ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul

Alto contraste

Azul Conecta: voos diários de ajuda humanitária ao RS (Azul Conecta)

Comprometida com o apoio às vítimas da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul, a Azul Conecta, empresa responsável pelos voos regionais da Azul, vem realizando, desde a tarde da última segunda-feira, 07, três operações diárias entre Florianópolis, em Santa Catarina, e Águas Claras, distrito de Viamão, localizada a 40 km da capital gaúcha.

O primeiro voo do dia sai de Florianópolis às 09h00, pousando em Águas Claras às 10h30. O segundo, decola da capital catarinense às 14h30 e chega em solo gaúcho às 16h00. O terceiro, parte às 19h15 para pousar em Águas Claras às 20h45.

Vale destacar que essas operações são especiais, dedicadas exclusivamente ao transporte de doações. A rota é realizada pelas aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para até 1 tonelada de carga cada uma.

Até o momento, a Azul Conecta já realizou diversos transportes (aéreos e terrestres) de suprimentos para o povo gaúcho e, especialmente, para atender às necessidades imediatas das famílias desabrigadas. Ao todo, só pela empresa, já foram encaminhadas mais de 120 toneladas de donativos, entre eles, água mineral, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, colchões e os itens considerados essenciais pela Assistência Social da Prefeitura de Porto Alegre, como produtos de higiene pessoal (toalhas, papel higiênico, pastas e escovas de dente, sabonete), roupas de cama e cobertores.

Quem da região de Santa Catarina quiser colaborar pode deixar a sua contribuição no Aeroporto Internacional de Florianópolis, de onde partem os voos diários de ajuda humanitária para Águas Claras e, também, para outros municípios gaúchos. Horário de recebimento das doações no Aeroporto Internacional de Florianópolis é das 10h00 às 15h00.

Sobre a Azul Conecta

Focada no desenvolvimento da aviação sub-regional, a Azul Conecta possui 8 bases operacionais tendo como sede a cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. Com 27 aeronaves Cessna Grand Caravan/ Caravan EX, sendo 3 modelos exclusivamente cargueiros, a Azul Conecta voa para mais de 80 destinos no país, atuando no fortalecimento da conectividade da malha aérea da Azul. Releases completos em: https://www.voeazul.com.br/br/pt/imprensa/sala-de-imprensa .









