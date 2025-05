Azul Conecta recebe reconhecimento internacional de segurança pelo 4º ano consecutivo O IATA Standard Safety Assessment (ISSA) é um programa que a segurança operacional de aeronaves de menor porte Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 20/05/2025 - 16h07 ) twitter

Empresa responsável pelos voos regionais da Azul recebe o IATA Standard Safety Assessment Divulgação Azul

A Azul Conecta, empresa responsável pelos voos regionais da Azul, acaba de ser reconhecida pelo IATA Standard Safety Assessment (ISSA), pelo 4º ano consecutivo, por sua forte atuação no transporte brasileiro. O programa, criado pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), avalia a segurança operacional de aeronaves de menor porte.

A conquista reforça o compromisso da Companhia com os mais altos padrões de segurança operacional e excelência na aviação regional no país.

“O reconhecimento é a confirmação de que seguimos operando com os mais rigorosos padrões internacionais de qualidade. Além do mais, a conquista reflete o trabalho dedicado de todo o nosso time, que mantém a segurança como valor primordial da Azul”, disse Vitor Silva, diretor-presidente da Azul Conecta.

Atualmente, a Azul Conecta atua em diversas regiões do Brasil, ligando comunidades e fortalecendo a malha aérea nacional com serviços confiáveis e seguros. Com a nova recertificação, a Companhia reafirma sua posição de referência entre os operadores regionais do país.

Sobre a Azul Conecta

A Azul Conecta é a empresa sub-regional da Azul Linhas Aéreas, focada em operar voos para cidades de menor porte em todo o Brasil. Com uma frota de aeronaves Cessna Grand Caravan, a companhia atua como elo essencial entre mercados regionais e os principais centros urbanos atendidos pela malha da Azul.

