Azul contrata 139 novos tripulantes e reforça equipes em todo o Brasil Novos profissionais começam a atuar em áreas estratégicas como aeroporto, manutenção, tecnologia, cargas e operação de voo Luiz Fara Monteiro 03/06/2025 - 10h21

Aérea contrata novos tripulantes Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul contratou 139 novos tripulantes, como são chamados todos os colaboradores da empresa, independentemente da função que exercem. Os profissionais, das mais variadas idades e tempo de experiência, fizeram o check-in na companhia hoje, durante o evento de boas-vindas na universidade corporativa (a UniAzul) e começaram a ser integrados às equipes em todo o país, em áreas essenciais para o bom funcionamento das suas operações.

As novas contratações foram feitas para diferentes cargos, como agentes de aeroporto, comissários de voo, técnicos de manutenção de aeronaves, despachantes operacionais, meteorologistas, analistas de TI, agentes de carga, almoxarifes e profissionais administrativos. A maior parte dos novos Tripulantes foi alocada na sede administrativa da Azul em Barueri (SP), que recebeu 50 profissionais, além das bases operacionais de Campinas (SP), com 40 contratados, e Confins (MG), com 32. Profissionais também foram contratados para atuar nas unidades da Azul em Manaus (AM), Belém (PA) e Recife (PE).

“A chegada de mais de uma centena de novos Tripulantes, com habilidades tão diversas e de todo o Brasil, reforça a potência da nossa marca, o nosso perfil de investimento nas pessoas e a confiança dos talentos em nossos planos de avanços e sustentabilidade para o futuro. Mais do que oferecer uma vaga, oferecemos também um plano de carreira, com capacitações essenciais e oportunidades reais de crescimento dentro da companhia”, afirmou Jason Ward, vice-presidente de Pessoas e Marketing da Azul.

A Azul segue em constante evolução, ampliando suas equipes, fortalecendo sua operação e se preparando para o futuro. Como parte desse movimento, novas vagas são abertas regularmente e estão disponíveis em https://voeazul.gupy.io/ .

