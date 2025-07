Azul cresce mais que a média nacional no transporte de Clientes em MG Estado registrou alta de 21,3% no número de clientes embarcados no semestre, frente ao crescimento de 8,4% da companhia no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2025 - 11h20 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h20 ) twitter

Confins foi responsável por 89% desse total em MG César dos Reis via Azul Linhas Aéreas

Minas Gerais segue se consolidando como um dos principais mercados da Azul no país. No primeiro semestre deste ano, a companhia aérea transportou 2,3 milhões de Clientes em voos domésticos e internacionais com origem em cidades mineiras, um crescimento de 21,3% em relação ao mesmo período de 2024. O desempenho no estado foi mais que o dobro da média nacional da Azul, que registrou alta de 8,4% no número total de passageiros embarcados no mesmo intervalo, de acordo com dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, segundo maior hub da Companhia, foi o grande destaque: 2,06 milhões de Clientes passaram pelo terminal nos seis primeiros meses de 2025, volume 23,8% maior que o registrado em 2024. As três rotas com maior fluxo de Clientes em Minas Gerais foram a partir de Confins para Campinas, Recife e Congonhas.

Presente em 15 cidades mineiras, a Azul manteve uma média de 4,2 mil voos mensais no estado no primeiro semestre deste ano, com oferta de mais de meio milhão de assentos, conectando Clientes de todas as regiões de Minas ao Brasil e ao exterior.

“A Azul vem otimizando sua malha para atender às necessidades dos nossos Clientes e também fazer uso eficiente da frota, sempre focada no seu compromisso de ampliar sua conectividade e estimular a regionalidade, presente no DNA da Companhia. O crescimento expressivode Clientes a bordo de nossas aeronaves mostra que estamos no caminho certo, unindo a qualidade do serviço da Azul com a eficiência operacional”, afirma Abhi Shah, presidente da Azul.

‌



Junho reforça ritmo de crescimento no estado mineiro

No mês de junho, 351,8 mil Clientes foram transportados pela Azul em voos com origem em Confins, número 16,2% superior ao registrado no mesmo mês de 2024, segundo a Anac. A performance do mês reforça o bom momento da companhia no estado, que tem papel estratégico na malha aérea da Azul.

‌



Azul supera marca de 15,6 milhões de Clientes transportados no Brasil no semestre

Em nível nacional, a Azul transportou 15,68 milhões de Clientes entre janeiro e junho de 2025, crescimento de 8,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número representa um acréscimo de 1,22 milhão de Clientes, impulsionado por uma malha mais eficiente e otimizada. A companhia operou cerca de 155 mil voos no semestre, com aumento de 6,5% na oferta de assentos.

‌



Somente em junho, foram 2,65 milhões de passageiros embarcados, sendo 2,52 milhões em voos domésticos e 129 mil em internacionais.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.