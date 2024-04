Azul cria hub no Galeão para atender demanda de show da Madonna Além dos voos regulares e adicionais, que partirão de várias cidades do Brasil, empresa aérea é parceira do Itaú em ação que trará descontos de até 30% em passagens adquiridas via aplicativo da Azul

Alto contraste

A+

A-

Azul: hub no Galeão para atender demanda de show da Madonna Azul: hub no Galeão para atender demanda de show da Madonna (Azul Linhas Aéreas)

A Azul, maior companhia aérea em destinos e voos atendidos, anunciou a criação de um hub temporário no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A ideia da companhia é atender da melhor forma a alta demanda de clientes que visitarão a capital fluminense para assistir ao show da cantora Madonna no dia 4 de maio.

Ao todo, serão 436 voos operando no Galeão entre os dias 1º e 7 de maio, somando mais de 60.300 assentos. Os dias de maior pico serão 3, 4 e 5 de maio que, juntos, totalizam mais de 58% das decolagens da Azul na primeira semana do mês.

Na capital fluminense, a Azul opera nos três aeroportos: Santos Dumont, Galeão e Jacarepaguá. Se somadas toda a operação dos três terminais, a Azul contará com 870 movimentos (ida ou volta) no período, com uma oferta de mais de 103 mil assentos – o equivalente a um estádio e meio do Maracanã lotado.

Para facilitar a chegada de clientes do país inteiro à cidade maravilhosa, além dos voos regulares de Confins, Curitiba, Campina Grande, Maceió, Porto Alegre, Recife e Campinas, a Azul ofertará voos temporários diretos para o Galeão partindo de Belém, Brasília, Cuiabá, Campo Grande, Fortaleza, Porto Seguro, Congonhas (SP), Foz do Iguaçu, Juazeiro do Norte, Montes Claros, Palmas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Luís, Guarulhos, Goiânia, Londrina, Manaus, Maringá, Navegantes, Salvador, Uberlândia e Vitória.

“Estamos sempre atentos para atender a demanda de importantes eventos que movimentam as economias local e nacional. Reconhecemos a magnitude deste show e acreditamos que brasileiros de todo o país vão desejar assistir ao espetáculo ao vivo na praia de Copacabana”, explica Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul.

Parceria com o ITAÚ

Clientes de qualquer cartão de crédito Itaú receberão um promocode que concederá 25% de desconto sobre o valor da tarifa disponível no momento da aquisição no aplicativo da Azul. clientes com cartão Azul Itaú receberão 5% a mais de desconto, totalizando 30% sobre o valor disponível.

A campanha estará disponível entre 14h desta segunda-feira (25) e 23h59 da próxima sexta-feira (29). para viagens que tenham como destino ou origem a cidade do Rio de Janeiro entre os dias 2 e 5 de maio.

O programa de fidelidade da Azul também contará com campanhas especiais. Clientes Azul Fidelidade, independente da categoria, que viajarem para qualquer um dos três terminais operados pela companhia, na cidade do Rio de Janeiro, receberão pontuação em dobro em voos realizados entre os dias 2 e 5 de maio.

Já os clientes que se cadastrarem no Azul Fidelidade, entre os dias 22 e 25 de março, utilizando o promocode da parceria, serão bonificados com 3.000 pontos.

“Queremos que todos tenham, além de uma vivência única no show, a melhor experiência de voo de suas vidas”, completa Tariana Cruz, gerente geral de Marketing da Azul

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller's Choice Awards.