Azul dá as boas-vindas a 70 estudantes selecionados pelo seu Programa Melhor Aprendiz

Aprendizes conheceram um pouco da cultura, dos principais valores e dos benefícios da Azul Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul encerra o processo de seleção do seu Programa Melhor Aprendiz e autoriza o embarque de 220 jovens talentos, de 16 a 21 anos, que irão se juntar aos mais de 15 mil Tripulantes da companhia em todo o país.

Só hoje, durante um evento especial (o Bem-Vindo) para marcar o check-in desses estudantes na Azul, 70 deles foram recebidos na universidade corporativa, a UniAzul, por executivos e equipe das áreas de RH, Atração de Talentos, Cultura e Impacto Social. Na ocasião, eles conheceram um pouco da cultura, dos principais valores e dos benefícios da Azul e receberam um kit de boas-vindas para marcar o seu primeiro dia como Tripulante.

Esses novos Tripulantes, estudantes em vulnerabilidade social selecionados após vários testes e entrevistas, irão ocupar vagas no Aeroporto Internacional de Viracopos, o principal hub da companhia, e, após 15 meses do Programa, terão a chance de ser efetivados. (Conheça abaixo a história da Melhor Aprendiz que entrou na Azul com 15 anos e, hoje, após 15 anos de empresa, é coordenadora na base da companhia no Paraná, o Aeroporto de Londrina).

Além de Campinas, todos os outros estudantes selecionados pelo programa irão ocupar vagas na companhia em todo o Brasil, especialmente nos principais hubs - incluindo Belo Horizonte/ Confins (MG) e Recife (PE).

‌



Durante a jornada de aprendizado na Azul, os estudantes se tornarão Tripulantes, como são denominados os colaboradores da aérea, e participarão de etapas como a Trilha de Desenvolvimento, que inclui workshops técnicos e comportamentais, com experiências teóricas e práticas focadas no aprendizado e crescimento da carreira.

Entre os benefícios, os jovens receberão bolsa-auxílio, seguro de vida, vale transporte, ticket refeição ou alimentação no refeitório próprio da companhia, além de concessão de passagens aéreas.

‌



Antônio Dibai, diretor de Pessoas da Azul, destaca a importância do Programa Melhor Aprendiz como essencial para a criação de um ambiente plural, inclusivo e que reflita a diversidade da sociedade. “Acreditamos que investir nesse Programa é uma forma de a companhia não apenas abrir as portas do mercado de trabalho a esses jovens talentos. Esse acesso amplia a troca de experiências e aprendizados entre todos e ajuda a promover um espaço acolhedor, onde esses jovens se sintam pertencentes e possam evoluir junto com todos os Tripulantes e a nossa cultura organizacional”, explica Dibai.

De Melhor Aprendiz a coordenadora de base

‌



Para muitos jovens em vulnerabilidade social, o futuro profissional costuma parecer um caminho distante. Mas dentro dos hangares e escritórios da Azul, essa realidade pode mudar. O Melhor Aprendiz - programa social da companhia voltado a pessoas em vulnerabilidade social - tem revelado talentos, dando a estudantes a chance de crescer, aprender e transformar suas histórias profissionais. Já foram efetivadas pela aérea cerca de 600 pessoas.

Caroline Morgado < acessar fotos > é um exemplo inspirador dessa trajetória. Com apenas 30 anos de idade, passou metade de sua vida como colaboradora da Companhia. Natural de Campinas (SP), graduada em Recursos Humanos e pós-graduada em Gestão de Pessoas, ela iniciou sua trajetória na Azul como Melhor Aprendiz, em 2010, aos 15 anos, e hoje comanda uma base inteira. “Precisava muito trabalhar para melhorar a vida da minha família. Soube da oportunidade depois de me candidatar em uma plataforma de estágio em Campinas. Meu perfil se encaixava em uma vaga na Azul. Disputei com outros 50 candidatos e me destaquei”, conta Caroline.

Decolagem – A paixão de Caroline pela aviação crescia junto com suas aspirações. Embora surgissem oportunidades na área administrativa, ela escolheu permanecer no setor até conquistar uma vaga como Tripulante de solo, em uma das bases da Azul. Após concluir o programa de aprendizagem, foi efetivada como Auxiliar de Aeroporto, atuando no check-in em Campinas, onde lidava diretamente com os Clientes. “Tive paciência, me dediquei bastante e finalmente cheguei onde queria. Logo surgiu uma promoção para Agente de Aeroporto e, enfim, fui para o solo como blue cap - hoje chamada de Pista Azul - onde passei a atuar nas operações de pista”, relembra Caroline.

Altitude de Cruzeiro – Após vivenciar a rotina intensa do aeroporto e ainda mais apaixonada pela aviação, Caroline se desafiou novamente e foi promovida a Supervisora de Aeroporto em Ribeirão Preto (SP), mudando de cidade aos 20 anos para seguir seu sonho. “Depois dessa mudança, veio outra grande oportunidade: fui promovida a Coordenadora de Base B, onde fiquei por mais de três anos. Em seguida, assumi como Coordenadora de Hub em Viracopos - uma conquista que me fez acreditar ainda mais no processo, já com a vida estruturada e muitos sonhos na bagagem”, conta.

Pouso seguro – O retorno à cidade natal marcou uma virada na trajetória de Caroline. Em 2024, surgiu uma oportunidade para atuar como Coordenadora de Base, e ela se mudou para Londrina (PR), onde exerce a função há 10 meses. “Esse novo desafio significa muito para mim. Focar nas metas fez toda a diferença na minha carreira aeroviária, e isso me enche de orgulho. Com o cargo, vieram novas responsabilidades, como liderar um time de 21 Tripulantes e gerir processos operacionais mais complexos. Nos últimos meses, nossa base tem se destacado no ranking de aderência de solo, indicador que mede a pontualidade dos voos, o que mostra que estamos indo bem”, destaca Caroline.

Nova rota – O plano de voo mudou novamente, e Caroline já traça novas rotas. Estuda outros idiomas com o objetivo de gerenciar uma base internacional na Azul. “Espero que essa oportunidade venha em breve, pois estou muito focada em manter bons resultados na gestão. Minhas malas já estão prontas para esse novo desafio”, conclui.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.