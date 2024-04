Azul disponibiliza voos extras partindo de Londrina e Maringá para o show da Madonna

Alto contraste

voos extras partindo de Londrina e Maringá para o show da Madonna no Rio de Janeiro voos extras partindo de Londrina e Maringá para o show da Madonna no Rio de Janeiro (Lucas Batista / @pilotlucas)

A Azul anunciou um reforço em sua malha no interior do Paraná, nas cidades de Londrina e Maringá, com destino ao Rio de Janeiro. O objetivo é atender aos clientes que são fãs da Madonna e desejam ir ao show que acontecerá gratuitamente na praia de Copacabana no dia 4 de maio.

Em Londrina, a empresa fará voos extras nos dias 3, 4 e 5 de maio, operados por aeronaves Embraer E1 e ATR. A empresa disponibilizou uma variedade de horários para quem deseja aproveitar o show. Na sexta-feira (3), o voo sairá de Londrina às 17h30 e chegará ao Rio de Janeiro às 19h50. No sábado (4) e domingo (5), a partida será às 5h15, chegando ao Aeroporto do Galeão às 6h50.

Já a cidade de Maringá também terá três operações extras, também nos dias três, quatro e cinco de maio. As saídas ocorrerão de Maringá às 18h10 na sexta e às 5h no sábado e domingo. Os voos serão operados em aeronaves ATR.

Azul levará fãs de todo Brasil para o show da Madonna

Na cidade do Rio de Janeiro, a Azul opera em três importantes aeroportos: Santos Dumont, Galeão e Jacarepaguá. Somando todas as operações nos três terminais, a Azul proporcionará 870 movimentos (ida ou volta) no período, disponibilizando mais de 103 mil assentos – uma capacidade equivalente a um estádio e meio do Maracanã.

A companhia realizará voos temporários diretos para o Galeão a partir de outras 27 cidades brasileiras, complementando os voos regulares já existentes. As vendas já estão disponíveis no site da Azul, Central de Vendas ou nas agências de viagens parceiras. Os clientes que voam com a Azul desfrutam de toda a experiência proporcionada pela companhia em suas viagens pelo Brasil, com wi-fi a bordo gratuito, TV ao vivo e serviço de bordo com snacks e bebidas à vontade.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos.

Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo

em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller's Choice Awards.