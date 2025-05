Azul distribuirá 48 mil fatias de pizza nos voos diurnos para os Estados Unidos Acordo com marca de pizza prevê oferta para os clientes que embarcarem em Viracopos com destino a Orlando e Fort Lauderdale, nos próximos dois meses Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/05/2025 - 16h45 (Atualizado em 19/05/2025 - 16h45 ) twitter

Azul: pizza a bordo Lucas Batista

A Azul começa a oferecer a partir desta segunda-feira, dia 19, fatias de pizza no serviço de bordo aos Clientes que embarcarem em seus voos diurnos com destino a Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, com partida do Aeroporto de Viracopos, em Campinas. A ação faz parte de uma parceria da Companhia com a Pizza Prime, maior rede brasileira de pizzarias, reconhecida por combinar sabor, inovação e uma operação eficiente e de alta qualidade.

A parceria terá duração de, pelo menos, dois meses e, neste período, a previsão é que sejam servidas 48 mil fatias de pizza aos Clientes, sendo 6 mil apenas na primeira semana. Os sabores oferecidos são dois clássicos entre os brasileiros: marguerita e calabresa. A experiência será exclusiva para os trechos de ida dos voos.

“A parceria com a Pizza Prime busca oferecer uma experiência para que o Cliente se sinta especial. Poderemos surpreender a todos com um momento marcante e saboroso no percurso até os Estados Unidos. Essa parceria tem tudo para ser um sucesso, pois o brasileiro adora pizza e o país é um dos maiores consumidores mundiais da iguaria”, disse Jason Ward, vice-presidente de Marketing e Pessoas da Azul.

Gabriel Concon, fundador e CEO da Pizza Prime, destaca que essa parceria com a Azul marca um novo momento da rede, que vem consolidando seu posicionamento nacional e ampliando sua presença institucional para além do segmento de delivery e foodservice.

‌



“Levar nossa pizza para um voo internacional é mais do que uma ação de marca — é um símbolo do quanto a pizza está presente na vida dos brasileiros. Estar a bordo com a Azul, levando um momento Prime para milhares de pessoas, reforça nosso propósito de transformar experiências simples em celebrações inesquecíveis”, afirma Gabriel Concon.

‌



