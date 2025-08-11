Azul é a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo no mês de julho Companhia subiu uma posição em relação ao mês anterior, com 87,85% dos seus voos pousando em até 14 minutos do horário previsto, segundo levantamento da Cirium Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h19 ) twitter

Aérea tem 87,85% dos seus voos pousando em até 14 minutos do horário previsto Gabriel Benevides

A Azul, maior companhia aérea do Brasil em número de voos diários e destinos atendidos, é a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo no mês de julho, de acordo com levantamento da Cirium, empresa especializada em análises de dados da aviação global. No mês anterior, a companhia havia sido reconhecida como a terceira mais pontual do mundo.

Com 87,85% dos voos pousando em até 14 minutos do horário previsto, a Azul se destacou entre centenas de empresas aéreas avaliadas globalmente, reforçando o compromisso com a eficiência operacional e com a experiência dos Clientes.

“Subir uma posição nesse ranking já no mês seguinte mostra consistência e reforça que estamos no caminho certo. Esse resultado é reflexo direto do trabalho incansável de 15 mil Tripulantes que atuam todos os dias para entregar uma operação segura, eficiente e confiável”, afirma Daniel Tkacz, vice-presidente de Operações da Azul.

A Azul realiza, em média, mais de 800 voos por dia para 137 destinos no Brasil e no exterior. A malha é coordenada a partir de centros de controle que operam 24 horas por dia, com o apoio de tecnologia de ponta, processos rigorosos de manutenção e uma operação integrada entre todas as áreas da companhia.

“A pontualidade tem impacto direto na percepção dos nossos Clientes. Mais do que chegar no horário, é proporcionar uma viagem tranquila, com conexões mais rápidas e menos tempo de espera. Mas nada disso é mais importante do que a segurança, que é, e sempre será, o primeiro valor da Azul. Nosso compromisso é entregar excelência em todos os detalhes da jornada”, complementa Daniel.

O desempenho da Azul na pontualidade global reforça sua reputação no setor e antecede uma nova fase de expansão prevista para a alta temporada, com destaque para as operações em Congonhas.

Congonhas em destaque na alta temporada

Entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, a Azul terá uma malha especial com 3,6 mil voos extras e mais de 520 mil assentos adicionais em todo o Brasil.

O Aeroporto de Congonhas (SP) será um dos principais focos dessa operação. Pela primeira vez, 45% dos voos originalmente voltados ao público corporativo serão convertidos em operações de lazer, com destaque para rotas turísticas como João Pessoa, Maceió, Porto Seguro e Natal. A companhia também passará a operar voos inéditos para destinos como Foz do Iguaçu, Ilhéus, Navegantes e Fortaleza a partir do terminal localizado na zona sul da capital paulista.

