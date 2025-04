Azul é a aérea oficial do São João de Campina Grande e Patos, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco Além do patrocínio, a Azul Viagens – operadora de Turismo da empresa – contará com produtos exclusivos para os festejos juninos nos principais destinos do Nordeste Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/04/2025 - 17h39 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h39 ) twitter

O Nordeste tem um jeito único de comemorar o São João e a Azul reforçará seu DNA de “brasilidade” e patrocinará os festejos juninos em Campina Grande e Patos, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco. Considerados três dos maiores eventos de São João do mundo, o apoio da Azul a eles se dará sob o tema “Azul pra colorir o São João” e contará com ativações exclusivas em cada uma das cidades, onde a empresa também aproveitará para destacar o seu mais recente posicionamento de marca, “O Céu Azul do Brasil”, lançado na semana passada.

Com uma presença cada vez maior no mercado brasileiro, a Azul Viagens, a operadora de Turismo da Azul, mostrará sua vocação em oferecer aos seus Clientes e agências parceiras produtos desenvolvidos especialmente para o São João nos Estados de Pernambuco, Maranhão, Alagoas e Bahia, incluindo a cidade baiana de Porto Seguro. As localidades reúnem, anualmente, milhares de visitantes em algumas das comemorações mais movimentadas do Brasil.

“Mais um ano que a Azul e Azul Viagens investem na promoção do evento de São João, é uma ótima oportunidade para conseguirmos colocar em evidencia esta festa regional tão importante para o nordestino. E para Azul, a companhia aérea que mais conecta o Brasil, e que possui o DNA forte de brasilidade, faz todo sentido trazer este tipo de produto na prateleira”, destacou Giuliana Mesquita, gerente sr. de Produtos na Azul Viagens.

Road shows

Dentro da programação, entre os dias 1º e 4 de abril, a Azul Viagens fará talk shows em São Paulo (SP), Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) e Uberlândia (MG) para apresentar a iniciativa a jornalistas, patrocinadores, agentes de viagens e os principais Clientes da operadora.

“Durante o roadshow, os convidados terão a oportunidade de conhecer todo o nosso planejamento e farão uma imersão na música e culinária que compõem o universo junino. Além do mais, é um momento de interagirmos com profissionais de vários mercados, ampliando nosso relacionamento e, sempre, avaliar novas oportunidades que fortaleçam o setor do turismo no Brasil’, acrescentou a gerente.

O Céu do Brasil é Azul

O Nordeste é protagonista na nova campanha da Azul - O Céu do Brasil é Azul - com a participação do cantor e compositor Alceu Valença. O cantor pernambucano gravou a música-tema da campanha ao lado da cantora Céu. A peça publicitária foi criada pela agência Africa Creative e o novo conceito substituirá a antiga assinatura da companhia, “O Céu é Azul”, refletindo a identidade nacional e a essência da Companhia como uma empresa genuinamente brasileira, conectada com o país e comprometida com seu desenvolvimento.

A nova campanha representa o novo momento de crescimento da Azul no mercado de aviação, impulsionada por uma história sólida de credibilidade e sucesso. A Companhia está com uma operação ainda mais consistente, e seu ritmo de crescimento foi de mais de 68% nos últimos 5 anos. Com uma frota jovem, moderna e diversificada de mais de 200 aeronaves, a malha da aérea consegue cobrir todas as regiões do país e pode pousar e decolar em aeroportos dos mais diversos tamanhos e infraestruturas. Em cerca de 100 destinos, apenas a Azul consegue operar e conectar os Clientes locais com o Brasil e o mundo.

E o novo momento da Azul trará novidades também para os Clientes. Um deles é o desenvolvimento de uma plataforma que vai, além de ajudar a desenvolver destinos remotos, também voltada ao Cliente da Azul, onde será possível acessar informações privilegiadas e até mesmo personalizadas sobre destinos nacionais – e, por meio dela, de forma mais ágil e prática, planejar e marcar a próxima viagem.

