Azul é eleita a 3ª companhia aérea mais pontual do mundo, no mês de junho Levantamento feito pela Cirium aponta que 86,33% dos voos da Azul pousaram no horário previsto Luiz Fara Monteiro 10/07/2025 - 19h13

Aérea promete compromisso com eficiência e experiência do cliente Guilherme Ramos via Azul Linhas Aéreas

A Azul, maior companhia aérea do Brasil em número de voos diários e destinos atendidos, foi eleita a 3ª companhia mais pontual do mundo, no mês de junho, pela Cirium, empresa líder em análise de dados globais de aviação. Este foi o primeiro mês desde julho de 2024 que a empresa ficou no TOP 3 do ranking Global.

Com 86,33% dos seus voos pousando no horário previsto, a Azul se destacou entre centenas de companhias avaliadas mundialmente, consolidando-se como referência em eficiência operacional. O reconhecimento reforça o compromisso da empresa com a pontualidade e a qualidade do serviço oferecido aos Clientes em toda a sua malha aérea — a maior do país.

“Este resultado é fruto do trabalho de milhares de Tripulantes que atuam diariamente, com foco na excelência da operação. Manter um alto índice de pontualidade em um país com as dimensões do Brasil é um grande desafio, e por isso esse reconhecimento nos enche de orgulho”, afirma Daniel Tkacz, Vice-Presidente de Operações da Azul Linhas Aéreas.

A companhia realiza, em média, mais de 800 voos por dia para 137 destinos no Brasil e no exterior. A operação da Azul é sustentada por centros de controle que funcionam 24 horas por dia, além do uso de tecnologia avançada, manutenção criteriosa das aeronaves e um trabalho integrado entre todas as áreas responsáveis pelo planejamento e execução dos voos.

“Além de ser uma conquista operacional, a pontualidade impacta diretamente na experiência dos Clientes, garantindo conexões mais ágeis, menor tempo de espera e mais confiança na hora de viajar. Voar com excelência e com índices de segurança dentro dos mais altos padrões do setor são premissas da Azul, ” complementa Daniel.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.