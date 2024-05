Azul e FAB realizam o primeiro voo humanitário com donativos para Canoas (RS)

Alto contraste

Azul e FAB: transporte de donativos para o Rio Grande do Sul (Azul Linhas Aéreas)

A Azul, a maior companhia aérea em número de voos diários e destinos atendidos no Brasil, realizou nesta quarta-feira (8) o primeiro voo humanitário com donativos para a cidade de Canoas (RS). A operação, realizada em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB), transportou 1.550 Kg de itens essenciais para a cidade, incluindo água, cobertores, absorventes, fraldas e soro fisiológico.

A missão foi efetuada a bordo de uma aeronave Embraer E1, símbolo da indústria aeronáutica nacional.

Desde o início da catástrofe climática, a companhia organizou mais de 500 pontos de coleta de insumos. Em dois dias, foram transportadas 180 toneladas de itens nas barrigas dos aviões, e há ainda outras 251 toneladas prontas para envio nos próximos dias. Os donativos são encaminhados ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, de onde partiu o voo desta manhã para Canoas, e de lá são distribuídos para o Rio Grande do Sul.

Após decolar, a aeronave fez uma parada estratégica na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, para coletar mais itens. Partindo de Guarulhos às 12h, o avião chegou a Canoas às 15h10.

Fábio Campos, Diretor Institucional da Azul, atuou como piloto na ação. “Cada pacote entregue hoje carrega uma história e tem um impacto significativo na vida das pessoas em Canoas. Estamos emocionados por fazer parte desta corrente de solidariedade, que mobilizou todo o país. O voo de hoje é apenas uma parte das ações que estamos empreendendo em resposta a este momento. Temos orgulho de servir à comunidade gaúcha, que poderá sempre contar com a Azul”, afirmou.

Mobilização pelo Rio Grande do Sul

A Azul continua a receber doações nos aeroportos onde opera, bem como nas lojas Azul Viagens e Azul Cargo. De acordo com a Assistência Social da Prefeitura de Porto Alegre, os itens mais necessários são alimentos não perecíveis e cestas básicas, produtos de higiene pessoal, como pasta de dente e escovas, além de roupas de cama, toalhas e água mineral.

Os materiais arrecadados serão transportados para o Rio Grande do Sul em aeronaves da companhia.

Na última terça-feira, a Azul divulgou a criação de um Fundo Social Humanitário para ajudar o Rio Grande do Sul, contando com o apoio do banco Itaú, que contribuiu com uma doação de R$ 5 milhões. O fundo tem como finalidade financiar o transporte de suprimentos e a realização de voos adicionais para o deslocamento de profissionais essenciais, tripulantes e pessoas impactadas.

As doações, sempre em espécie e sem valor mínimo, poderão ser efetuadas via transação bancária. Os dados da conta são: Banco Itaú, Ag. 0910, C/C 0099704-8, Associação Voar, CNPJ 35094152/0001-85.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.