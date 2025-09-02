Azul e Google lançam integração que automatiza cartão de embarque à carteira digital
Clientes do Azul Fidelidade terão suas informações de embarque adicionadas após o check-in e receberão atualizações em tempo real de portão e assento
A Azul se torna a primeira aérea do mundo a integrar um novo recurso em que clientes do programa Azul Fidelidade terão seus cartões de embarque adicionados automaticamente à Carteira do Google após a realização do check-in do passageiro, caso já tenha salvo o seu cartão de fidelidade na carteira digital.
Assim que o cartão for integrado, o usuário receberá uma notificação direta em seu dispositivo móvel informando sobre a adição. Com um simples clique na notificação, o cartão de embarque é aberto instantaneamente na Carteira do Google. Além disso, os viajantes também passam a receber atualizações em tempo real de portão e assento diretamente na carteira, facilitando a logística dentro do aeroporto.
“A missão da Carteira do Google é trazer conveniência para a jornada das pessoas, por meio de tecnologia e inovação. Com o novo recurso, almejamos ajudar a solucionar uma dor antiga dos viajantes, que é a organização e concentração de informações para sua viagem, consolidando a Carteira do Google como uma solução cada vez mais multifuncional e confiável para todos os momentos”, afirma Natacha Litvinov, Head de Parcerias de Commerce para a América Latina do Google.
“Estamos constantemente buscando formas de simplificar e personalizar a jornada dos nossos clientes e, após meses de trabalho em conjunto com o Google, somos a primeira companhia a oferecer a solução, integrando nossos serviços digitais ao que há de mais avançado em tecnologia global. É uma inovação que transforma a jornada de quem voa, desde antes do embarque, garantindo uma experiência ainda mais prática, fluida e intuitiva”, afirma Cristina Yoshida, diretora do Programa Azul Fidelidade.
