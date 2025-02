Azul é patrocinadora do Carnaval de Recife em 2025 Iniciativa reforça marca da Companhia e consolida sua parceria institucional com a Prefeitura de Recife Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/02/2025 - 15h17 (Atualizado em 19/02/2025 - 15h17 ) twitter

Patrocinadora do Carnaval 2025 em Recife Vinicius Magalhaes

Em 2025, o Carnaval de Recife terá a Azul não somente como a principal Companhia a operar na cidade e em todo o Nordeste, mas também no meio da folia, apresentando sua marca em um dos mais importantes eventos carnavalescos do país. Maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos no Brasil, a empresa firmou parceria com a prefeitura da cidade e é uma das patrocinadoras da festa na capital do Frevo. Recife atualmente abriga o principal hub da Azul na região, e em fevereiro comemora 16 anos de operações com aproximadamente 44 milhões de clientes transportados.

Entre as ações previstas, a Azul estampará sua marca na identidade visual do festejo, em todo o circuito, o que inclui blimps temáticos sobrevoando os foliões, bem como speeches especiais durante seus voos e a presença de influenciadores digitais divulgando Recife como destino em qualquer época do ano, inclusive durante o carnaval. Além de apoiar uma das manifestações culturais mais importantes do Brasil, a iniciativa reforça a parceria da companhia com a Prefeitura de Recife.

“Como empresa competitiva, a Azul mapeia de forma estratégica os principais eventos do país para posicionar sua marca. Além de reconhecer a nossa cultura, muito valorizada pela companhia, ações como esta fortalecem, sobretudo, o turismo regional, à exemplo de Pernambuco, um destino que atrai cada vez mais turistas nacionais e internacionais”, destacou Tariana Cruz, gerente geral de Marketing da Azul.

“Vale destacar que a Azul tem em seu DNA a brasilidade, com o mapa do país estampado em todas as nossas aeronaves. Além de ser estratégica comercialmente para a companhia, a capital Recife está presente em nossa malha desde 2009, o que demonstra todo o vigor do Estado de Pernambuco para o setor aéreo nacional, de igual importância para as operações da companhia”, completou.

Clientes homens são maioria

Um levantamento de gênero e idade feito pela Azul mostrou que os homens são os que mais vão voar pela companhia para o Carnaval de Recife, representando 55% do fluxo de clientes, dos quais 15% têm idade entre 26 e 35 anos. Outro grupo de destaque são os clientes entre 46 e 55 anos, homens e mulheres, que representam 13% do total, demonstrando que a festa atrai foliões de diferentes idades. A pesquisa considerou a compra de passagens a partir da sexta-feira, 28 de fevereiro, até a terça-feira, 04 de março.

Voos extras no Carnaval

Vale destacar as mais de 290 operações extras para o feriado, que ultrapassam 46 mil assentos adicionais. A capital pernambucana está entre os dez destinos mais procurados para o Carnaval deste ano, com o Aeroporto de Guararapes concentrando o maior fluxo de clientes, o que representa um aumento de 16% nas operações se comparado ao mesmo período do ano passado. Para o período de Carnaval, Recife contará com a oferta de quase 10 mil assentos, em um total de 65 voos extras chegando e partindo dos Guararapes.

Voos para a Europa

Como parte do seu processo estratégico de expansão internacional, a Azul também acaba de anunciar sua operação para a Europa, conectando Recife à cidade do Porto, em Portugal, famosa pelos seus roteiros históricos e rica gastronomia. Os voos partirão da capital pernambucana duas vezes na semana, sempre às quartas e sextas e serão feitas com a aeronave Boeing 767, com capacidade para 259 clientes, sendo 14 em Classe Executiva e 245 em Econômica.

