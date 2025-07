Azul estreia em Minas Gerais operação de manutenção pesada de jato Embraer E2 Equipes da companhia na Pampulha utilizarão os 9 anos de experiência e expertise com serviços para fazer a manutenção pesada também nos jatos mais modernos, os 195-E2 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/07/2025 - 18h43 (Atualizado em 01/07/2025 - 18h43 ) twitter

Azul: estratégia para fortalecer suas estruturas de manutenção Divulgação Azul

A Azul é a única a operar no território nacional as aeronaves Embraer E2, maior e mais moderno jato comercial fabricado no país. A partir destemês, equipes da Azul do centro de manutenção baseado no aeroporto da Pampulha, em Minas Gerais, iniciaram pela primeira vez uma operação de heavy check, manutenção pesada e considerada uma das mais complexas da aviação comercial, neste modelo de aeronave.A previsão de conclusão dos serviços na primeira aeronave é no fim do mês de agosto.

A operação de manutenção pesada do Embraer E2 envolve um alto volume de tarefas técnicas, que serão realizadas por cerca de 60 Tripulantes da Azul, entre especialistas e técnicos de manutenção, engenheiros e equipes de apoio. As equipes, que atuam no hangarda companhia na capital mineira, têm expertise de nove anos de serviços de manutenção de diferentes aeronaves, incluindo o modelo de aviões Embraer E1, ATR, Boeing e Pilatus PC-12.

A previsão é que todo o processo seja realizado em três etapas, sendo que cada uma das duas primeiras deve ser concluída em até 25 dias e a terceira, em 20 dias. Essa operação na Pampulha reforça a estratégia da Azul de fortalecer suas estruturas de manutenção,destacando o conhecimento técnico de seus tripulantes e otimizando custos.

“Temos equipes com grande domínio técnico para realizar o heavy check do E2. Vamos aproveitar nossa grande expertise com a manutenção dos jatos E1 e de outros modelos para iniciar a revisão completa dessa aeronave mais moderna. Além de vasta experiência dosnossos tripulantes, o nosso hangar na Pampulha tem diariamente atividades de manutenção e reparos em suas diferentes oficinas, como de eletrônica, composto e aparência, de rodas, freios e de trem de pouso. Essa operação vai ser estratégica e poderemos promoveruma redução de despesas operacionais”, disse Plínio Oliveira, diretor técnico Azul TecOps da Azul.

