Azul faz homenagem a comandante que pilotou os primeiros voos da companhia Com quase 30 mil horas de voo ao longo da carreira, Renato Mello se aposenta com uma surpresa e a presença de amigos e familiares Luiz Fara Monteiro 06/02/2025 - 17h00

Comandante Renato Mello, de 71 anos Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul Linhas Aéreas apoia e motiva a trajetória de seus pilotos, do início ao fim, seja com programas de desenvolvimento de carreira e promoções internas, seja com homenagens a quem decolou com a companhia desde os primeiros voos.

É o caso do veterano piloto Renato Mello, de 71 anos, que cumpria uma rotina de seções de treinamentos aos atuais pilotos e aos recém-admitidos nos simuladores de voo da Azul que estão instalados no Centro de treinamento em Viracopos, Campinas. Com uma trajetória de 49 anos na Aviação, e 16 deles dedicados à Azul, sendo responsável pelo comando dos primeiros voos da aérea, o gaúcho e eterno comandante encerrou oficialmente sua carreira no início do ano, com uma homenagem-surpresa, que contou com os aplausos de colegas, amigos e familiares, em sua última aula de instrução de voo.

Os voos a serem alçados agora serão outros, mas o gaúcho, pai de duas mulheres e avô de dois netos, o Pietro e o Santiago (respectivamente de 8 e 4 anos de idade), sempre terá lições a ensinar para os jovens pilotos. Sua trajetória e suas vivências se confundem com a própria história da Aviação no país – e esse conhecimento é valorizado por todos os apaixonados pelo setor. Tanto que a Azul deixou clara a sua honra de poder chamá-lo sempre de Tripulante e de comandante, ao entregar para Renato Mello uma placa e uma maquete de avião, simbolizando esse agradecimento.“Desde o meu primeiro dia dessa minha jornada de 16 anos na Azul acreditei nesse projeto.

E, movido pela minha paixão na Aviação, aceitei o desafio de ingressar na companhia desde o início. Ao longo desses anos, tive o prazer e o privilégio de trabalhar ao lado de profissionais dedicados e talentosos, que se tornaram mais do que colegas, se tornaram uma verdadeira família. Juntos, superamos desafios, celebramos vitórias e construímos algo extraordinariamente significativo. Levo comigo as memórias, os momentos inesquecíveis e a satisfação de ter contribuído para o sucesso dessa empresa que sempre acreditei”, retribuiu Mello, emocionado, junto da família e de amigos, e agradecendo por ter feito parte da história da Azul.

‌



E ele não cita a sua atuação nos primeiros capítulos da Azul apenas como uma força de expressão. Mello, aliás, foi protagonista e estava na Tripulação que embarcou na Azul mesmo quando a companhia ainda não tinha aeronaves. Em 2008, até então, só acumulava experiências na pilotagem de Boeing, e precisou se preparar para pilotar a primeira aeronave da companhia, que foi um Embraer.

O amigo, o irmão, o pai e o avô que fortaleceram o Comandante “Não tenho ninguém na família com história na Aviação que possa ter me inspirado, mas lembro da minha alegria quando meu pai me levava ao aeroporto. Eu tenho a lembrança dessa minha paixão desde a infância”, conta Renato Mello, sem saber que, na opinião do irmão Gerson, das filhas Renata e Júlia e do amigo comandante Mauro Piazza ele é que tem sido uma inspiração na vida de todos.A filha Renata, aliás, mãe dos dois netos de Renato Mello, revela que o seu caçula, de 4 anos, talvez seja o único a seguir o exemplo e reforçar a tradição da família no setor. “Pietro, o mais velho, já decidiu que quer ser jogador de futebol, mas Santiago, que só conseguiu ter a experiência de estar com a avó em um simulador de voo, me contou que quer ser piloto”, explica.

‌



Ela, que é formada em Publicidade e Marketing, e, junto com irmã Júlia, que mora fora do Brasil e seguiu a carreira de geógrafa, não se inspiraram no pai profissionalmente. Mas destacam – e sempre destacaram -- outras habilidades e qualidades inspiradoras em Renato Mello fora do comando de uma aeronave ou das aulas no simulador.

Renato Mello é um “avô moderno. Pilota também lancha, é mergulhador, fala inglês fluente e é muito ativo e animado. “Ele já até passou um Carnaval comigo em Salvador”, revela Renata, que é a filha mais velha.Ela também conta sobre um momento único em sua adolescência – que saiu em defesa do pai e que foi um elogio e tanto. Durante um voo comandado por seu pai, Renata estava sentada ao lado do filósofo e escritor Mario Sergio Cortella – que nem era tão famoso na época.

‌



E ela o acalmou durante uma turbulência. Cortella teria perguntado se Renata não estava com medo. “Não, porque o piloto é meu pai”, respondeu, acalmando de fato o filósofo.Outro elogio que as filhas fazem ao pai – e que ele não deve saber, porque, como todo piloto, precisa estar ausente em muitos momentos em família – é o quanto foi presente, como pai e no papel da maternidade.Renato perdeu sua esposa em 2011 e as filhas destacam que ele supriu a falta da mãe, como pôde. “Ele sempre encontrou alguma forma de se fazer presente”, reforça Renata.Gerson, o irmão do comandante e que esteve presente na homenagem de despedida na Azul, também se inspira no profissionalismo de Renato Mello e tem certeza de que foi essa postura e dedicação que sempre o fizeram receber convites de trabalho e construir trajetórias longas e de sucesso em cada companhia e empresa que esteve.

Finalmente, o amigo e piloto Mauro Piazza fez questão de incluir nas lembranças a habilidade de Renato como churrasqueiro, mas quis mesmo destacar as lições e o exemplo que o colega de profissão deixa em quase cinco décadas de atuação na Aviação nacional – desde os tempos de piloto executivo até seus voos como comandante nas principais empresas aéreas, como, nessa ordem, RioSul, Varig, VRG/Gol e Azul.“Renato é muito querido por seus amigos e conhecido por sua seriedade e dedicação como piloto. Possui uma larga experiência na Aviação e deixa um legado de ensino aos mais jovens e de companheirismo aos inúmeros colegas com quem conviveu”, completa.

