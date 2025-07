Azul fecha parceria com NuPay para facilitar a compra de passagens aéreas em até 24 vezes A solução de pagamento direto será integrada ao app da aérea, proporcionando opções mais flexíveis, como parcelamentos e condições especiais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/07/2025 - 18h48 (Atualizado em 10/07/2025 - 18h49 ) twitter

Aérea lança parceria estratégica para facilitar o acesso a passagens aéreas Lucas Batista

A Azul e o NuPay, solução de pagamento do Nubank, iniciaram uma parceria estratégica para facilitar o acesso a passagens aéreas aos clientes de ambas as empresas.A integração do NuPay ao aplicativo da Azul simplifica o processo de compra e amplia as possibilidades de pagamento.

Agora, ao finalizar a compra no app da Azul, os clientes poderão ser, por opção, direcionados ao NuPay, o método de pagamentos do Nubank. Lá, poderão aproveitar opções de pagamento mais flexíveis, incluindo parcelamentos e condições especiais exclusivas para clientes Nubank, como por exemplo, parcelamentos em até 24 vezes. Isso torna a compra mais rápida, prática e segura, além de oferecer condições de acordo com o perfil do cliente.

“Essa colaboração entre o NuPay e a Azul Linhas Aéreas reflete o compromisso de ambas as empresas em oferecer soluções inovadoras que atendam às necessidades dos clientes, tornando as viagens mais acessíveis e ainda com mais possibilidades de pagamento”, afirma Henrique Barone, gerente geral de negócios da Azul.

