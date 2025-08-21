Azul Fidelidade completa 16 anos com alta de 64% nos resgates de passagens Expansão no número de clientes, crescimento nas parcerias e maior diversidade de resgates marcam o semestre do programa Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/08/2025 - 13h51 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h51 ) twitter

Azul Fidelidade: volume de passagens resgatadas com pontos cresceu 64% Vinicius Magalhães

O Azul Fidelidade, programa de pontos da Azul, completa 16 anos neste mês de agosto com números que reforçam sua consolidação como um dos principais programas de fidelidade do país. No primeiro semestre de 2025, o volume de passagens resgatadas com pontos cresceu 64% em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa da companhia é alcançar 20 milhões de clientes cadastrados até o fim do ano.

No Brasil, os voos entre Guarulhos e Recife lideraram os resgates. Em seguida aparecem os trechos Congonhas–Recife e Congonhas–Santos Dumont. Entre os destinos internacionais da América do Norte e Europa, o destaque foi Orlando–Campinas, seguidos por Lisboa–Campinas e Fort Lauderdale–Campinas. Na América do Sul, a rota Guarulhos–Punta del Este foi a que mais teve resgate.

Além dos voos operados diretamente pela Azul, os Clientes também ampliaram o uso de pontos em bilhetes com companhias parceiras por meio da plataforma Azul Pelo Mundo, que registrou aumento de 84% nos resgates internacionais no semestre. Entre os trechos mais procurados estão saindo de Guarulhos com destino a Houston, Newark e Chicago (United), Guarulhos–Orlando, Punta Cana e Miami (Copa), além de Lisboa–Roma, Lisboa–Paris e Confins–Lisboa (TAP).

A diversificação do uso dos pontos também se refletiu no desempenho do Shopping Azul, plataforma de e-commerce do programa. Os pedidos com parceiros cresceram 36% no primeiro semestre de 2025. A rede de hotéis Accor liderou a lista de crescimento entre as marcas parceiras, seguida por Camicado e Netshoes. Os cinco produtos mais resgatados no período foram: vouchers da Accor, iPhone 15 (128 GB), conjunto de potes Electrolux, cartão presente Shopee e voucher Uber de R$300.

Com mais de 19 milhões de clientes cadastrados atualmente, o Azul Fidelidade acumula uma trajetória de expansão e inovação desde sua criação em 2009, oferecendo benefícios que vão de passagens aéreas a produtos, hospedagens e experiências.

“Estamos muito felizes em celebrar essa trajetória com resultados tão expressivos. O Azul Fidelidade vem evoluindo para atender aos desejos dos nossos Clientes, com mais parceiros, mais possibilidades de resgate e mais benefícios reais. Os números mostram que estamos no caminho certo”, afirmou Cristina Yoshida, diretora do Azul Fidelidade.

