Azul Fidelidade e Azul Cargo Express anunciam integração inédita com desconto exclusivo para clientes Parceria entre as unidades de negócio marca os 16 anos dos dois serviços e dá início a uma nova fase de benefícios integrados Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cupom com 20% de desconto no serviço Azul Promo Divulgação Azul Cargo Express

O Azul Fidelidade e a Azul Cargo Express acabam de iniciar uma integração inédita entre suas operações. A partir deste mês, clientes do programa de fidelidade da Azul poderão utilizar o cupom FIDELIDADE20 para obter 20% de desconto no serviço Azul Promo, disponível exclusivamente no site da Azul Cargo Express.

A ação é válida entre os dias 1º e 31 de agosto de 2025 e contempla envios dentro do território nacional. A iniciativa marca o aniversário de 16 anos das duas unidades de negócio e reforça a proposta da companhia de ampliar os benefícios oferecidos aos seus clientes, promovendo sinergia entre as unidades de negócio da Azul.

“Essa integração é um marco importante na evolução do Azul Fidelidade. Ao longo dos anos, buscamos ampliar os usos dos pontos e os vínculos com outras áreas da empresa. Com a Azul Cargo, abrimos mais uma frente de relacionamento com os nossos clientes, agora no universo logístico, e isso é só o começo do que vem por aí”, afirma Cristina Yoshida, diretora do Azul Fidelidade.

“Estamos muito felizes por aproximar a Azul Cargo dos mais de 19 milhões de clientes do Azul Fidelidade. Queremos que mais pessoas conheçam nossos serviços e percebam que enviar uma encomenda pode ser simples, confiável e com condições especiais para quem já é cliente da Azul”, destaca Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.