Azul Fidelidade lança campanha educacional para ensinar clientes a aproveitarem os benefícios do programa de pontos Com o mote "O que é um ponto Azul?", ação estreia hoje (28) com painéis interativos em 14 cidades, distribuição de pontos gratuitos e ativações em ônibus Luiz Fara Monteiro 28/04/2025 - 16h35 (Atualizado em 28/04/2025 - 16h35 )

Azul Fidelidade: nova campanha Gabriel Benevides

A Azul estreia hoje, 28, uma campanha inédita para ampliar o entendimento dos clientes sobre o funcionamento e os benefícios do Azul Fidelidade. Com o mote “O que é um ponto Azul?”, a iniciativa apresenta uma série de ações que ajudam os participantes a acumularem pontos e aproveitarem os benefícios oferecidos pelo programa, como passagens aéreas com Azul e companhias aéreas parceiras, pacotes de viagem, hotéis, experiências e produtos.

A primeira fase da campanha inclui painéis digitais instalados em São Paulo, Campinas, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Maceió, Goiânia, Florianópolis, Manaus, Cuiabá, João Pessoa, Porto Alegre, Curitiba e no Rio de Janeiro (aeroporto Santos Dumont). Nesses locais, o público será convidado a escanear um QR Code com a pergunta “O que é um ponto Azul?”. Quem participar receberá 1.000 pontos no Azul Fidelidade – a oferta é válida tanto para novos quanto para já cadastrados, com limite de uma concessão por CPF.

“A campanha nasce de uma escuta atenta dos nossos clientes. Percebemos que, apesar da alta adesão ao programa, muitas pessoas ainda não conhecem todas as formas de usar seus pontos ou de acumular mais. Essa iniciativa é um convite para que nossos Clientes descubram, de forma prática, como os pontos podem virar viagens para diversos lugares dentro do Brasil e no mundo. Além disso, podem ser trocados por produtos como celulares, notebooks, televisores, ferro de passar, roupas, calçados ou até mesmo experiências, como sala VIP, cinema, shows, passeios de balão, passeios de veleiro, entre outros”, afirma Cristina Yoshida, diretora do Azul Fidelidade.

‌



Com mais de 18 milhões de clientes cadastrados, o Azul Fidelidade permite o acúmulo de pontos por meio de passagens aéreas, uso do cartão cobranded da companhia, assinatura do Clube Azul e também em transações com parceiros do programa. Os pontos podem ser resgatados para diversos fins, como voos nacionais e internacionais, pacotes de viagem, reservas em hotéis, produtos no shopping Azul e até experiências exclusivas em shows, salas VIP e muito mais.

Além da ação em mídia OOH, a campanha também contará com outras ativações ao longo do ano. Um ônibus que faz o transporte de Clientes entre o aeroporto de Congonhas e Viracopos ganhará um visual especial com a identidade da campanha e será adesivado com o mote “O que é um ponto Azul?”. Essas ativações reforçam a presença da campanha em diferentes pontos de contato com os Clientes, conectando o programa à jornada completa de quem viaja com a Azul.

‌



Como parte da divulgação, a Azul também lança um vídeo especial que mostra, de forma leve e criativa, como os pontos podem ser transformados em algo real. O filme estará disponível nas plataformas digitais da companhia e será veiculado em canais de comunicação com os clientes.

Assista ao vídeo da campanha clicando aqui.

‌



