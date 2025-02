Azul Fidelidade lança novos benefícios para clientes Entre as opções está o pagamento com Pontos + Reais no Azul pelo Mundo, uma plataforma onde é possível resgatar passagens para mais de 3.000 destinos com aéreas parceiras Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/02/2025 - 16h49 (Atualizado em 03/02/2025 - 16h49 ) twitter

Azul Fidelidade: novos benefícios

O Azul Fidelidade, programa de fidelidade da Azul, lança em fevereiro três novos benefícios aos seus Clientes: o pagamento com Pontos + Reais no Azul pelo Mundo, uma plataforma onde é possível resgatar passagens para mais de 3.000 destinos com as companhias aéreas parceiras da Azul, o Voucher Azul e o Resgate Especial Azul, um benefício que reduz o valor dos resgates para clientes dos níveis Safira e Diamante. Os dois primeiros começam a funcionar no dia 03 de fevereiro. O último estará disponível a partir de 18 deste mês.

“As iniciativas refletem o nosso compromisso em aprimorar constantemente os benefícios do programa Azul Fidelidade, trazendo inovações e melhorias para a experiência dos nossos clientes da Azul. Queremos tornar cada momento da jornada único e melhorar cada vez mais o programa de fidelidade, fazendo com que seja ainda mais vantajoso e acessível”, diz Cristina Yoshida, diretora do Azul Fidelidade.

No Azul pelo Mundo, o Cliente, que hoje resgate passagens aéreas em pontos com mais de 30 companhias aéreas, terá a possibilidade de resgatar passagens combinando seus Pontos Azul com o pagamento da diferença em Reais. Serão 4 faixas de preço em Pontos + Reais e o cliente poderá escolher a combinação que melhor se adequar ao seu momento de compra. Esta mudança vai permitir que o cliente aumente as possibilidades de se conectar com o mundo através dos Pontos Azul. Em março, também será possível parcelar o valor do pagamento em reais pelo cartão de crédito.

Já o Voucher Azul dá a oportunidade para os Clientes resgatarem vouchers em reais com Pontos Azul para serem utilizados na compra de produtos aéreos nacionais e internacionais. Os valores variam de R$50 a R$300. Cada CPF pode emitir até 2 vouchers por mês e pode ser utilizado somente um voucher por reserva. O Voucher Azul está disponível para resgate no Shopping Azul.

‌



O Resgate Especial Azul é um novo benefício exclusivo para os Clientes Azul Safira e Azul Diamante, que ao cumprirem a meta de qualificação requeridas no regulamento, terão acesso a cotas de resgate de passagens por um preço fixo que podem reduzir o preço em pontos nos voos nacionais operados pela companhia. O cliente do nível Safira terá a possibilidade de resgatar até 5 viagens com o valor reduzido de 70 mil pontos Azul e o cliente do nível Diamante terá a possibilidade de resgatar até 10 viagens com o valor reduzido de 50 mil pontos Azul. Além disso, as cotas serão contabilizadas a partir do localizador, sendo possível estender a utilização aos seus beneficiários. Este valor benefício será válido por trecho e por pessoa e estará disponível a partir de 18 de fevereiro.

“Sabemos que cada cliente possui necessidades específicas, desejam uma experiência única e personalizada na utilização dos seus pontos. Por isso, estamos trabalhando para oferecer maior flexibilidade no resgate dos pontos do Azul Fidelidade. Com isso, o programa se mantém cada vez mais atrativo e vantajoso para os clientes Azul”, concluiu Cristina Yoshida.

