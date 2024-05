Azul Fidelidade permite que clientes doem pontos em apoio às vítimas das enchentes no RS A partir de agora, quem quiser pode converter sua pontuação no programa em auxílio financeiro para o recém-criado Fundo Social Humanitário da Azul

oS 17 milhões de clientes Tudo Azul poderão doar pontos em apoio às vítimas das enchentes no RS (Luis Alberto Neves)

As unidades de negócio da Azul também têm se mobilizado para cada uma a seu modo, colaborar com as iniciativas da companhia que têm amparado com donativos e apoio financeiro os gaúchos e municípios afetados pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. O programa Azul Fidelidade, por exemplo, acaba de anunciar uma ação especial de doação de pontos.

A partir de agora, seus mais de 17 milhões de Clientes poderão optar por converter seus pontos – a partir de 1.000 pontos – para o Fundo Social Humanitário da Azul, recém-criado para angariar recursos e prestar apoio financeiro às pessoas impactadas por desastres naturais e crises sociais de grandes proporções. Os pontos doados serão convertidos em dinheiro e creditados na conta do Fundo.

Cada Cliente pode contribuir mais de uma vez, porque não haverá restrições ao número de doações por CPF. Para colaborar, basta acessar o Shopping Azul, clicar na aba “SOS RIO GRANDE DO SUL”, selecionar a quantidade de pontos a serem doados e finalizar a doação.

Regras e passo a passo para doação de pontos:

1. Para realizar a doação, o Cliente deve estar logado no Shopping Azul, selecionar a opção de resgate com pontos e confirmar a quantidade desejada para doação.

2. Após a conclusão do pedido, a doação não poderá ser cancelada ou estornada.

3. O resgate/doação de pontos deverá ser concluído separadamente dos demais pedidos (quando houver). Caso esteja realizando a aquisição de outros produtos/serviços, finalize primeiramente a compra e, só depois, faça a doação de pontos.

4. A confirmação do resgate/doação será enviada para o e-mail cadastrado no Programa Azul Fidelidade.

5. Em caso de dúvidas referente à esta parceria, o Cliente pode entrar em contato com a Central de Atendimento Azul Fidelidade, por meio dos telefones: 4003-1141 – nas capitais e regiões metropolitanas ou 0800 880 1141, nas demais localidades do país.

Sobre o Azul Fidelidade

O programa de fidelidade foi criado em 2009 com o objetivo de estreitar o relacionamento com os Clientes da companhia aérea. Oferecendo uma experiência completa, na qual seus Clientes podem acumular pontos voando, transferindo pontos do seu cartão de crédito para o programa, assinando o Clube ou comprando com um dos nossos parceiros. A partir de 4.000 pontos, já é possível resgatar um trecho da passagem aérea para voar pelo Brasil ou pelo mundo com a Azul e companhias aéreas parceiras, além de poder trocar por diárias em hotéis e até mesmo produtos e serviços no Shopping Azul. O Azul Fidelidade possui quatro níveis: Básico, Topázio, Safira e Diamante, como categoria top tier do programa.









