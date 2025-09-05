Azul Fidelidade: veja os produtos mais resgatados no programa de pontos IPhones, vouchers de compras e eletrodomésticos lideram ranking de resgate de produtos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/09/2025 - 02h45 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h45 ) twitter

Programa Azul Fidelidade: 16° aniversário

O Azul Fidelidade, programa de pontos da Azul, fez um balanço das marcas mais procuradas e dos produtos e serviços mais resgatados no primeiro semestre de 2025. Em comparação ao mesmo período do ano passado, os pedidos destinados aos parceiros do programa cresceram 36% e a rede global de hotéis Accor ficou na liderança entre as cinco marcas parceiras mais procuradas com um aumento de 334%. Logo em seguida, ficaram Camicado (150%), Netshoes (103%), Casas Bahia (92%) e Portal das Malas (77%).

Entre os parceiros com maior volume total de pedidos neste período, o destaque ficou com Via Varejo (que reúne Casas Bahia, Ponto Frio e Extra), seguida por Magalu, Giftty, Accor e Top Store. Outra curiosidade foram os cinco produtos mais desejados entre os Clientes. Em primeiro lugar, ficaram os vouchers da Accor, resgatados para hospedagem em diversos destinos. Na sequência, apareceram o celular iPhone 15 (128 GB), o conjunto de potes Electrolux com 10 peças, o cartão presente Shopee e o voucher Uber no valor de R$300.

Os números foram processados pela plataforma de e-commerce, Shopping Azul, onde os Clientes podem resgatar produtos, serviços e experiências e encontrar uma ampla rede de parceiros nacionais e internacionais em diversas categorias.

“O balanço nos mostra que estamos no caminho certo e que os nossos projetos de ampliar e diversificar o nosso portfólio de parceiros no programa Azul Fidelidade estão alinhados ao comportamento dos nossos Clientes. Tivemos números expressivos de crescimento e assim podemos ter a certeza de que temos um programa de pontos com ofertas e benefícios reais e acessíveis, o que nos impulsiona a fazer cada vez mais pelos Clientes. É uma alegria ver números tão expressivos numa data comemorativa importante que são os 16 anos do programa”, disse Cristina Yoshida, diretora do Azul Fidelidade.

Novos status

No mês passado, Azul Fidelidade lançou dois novos status: o nível Diamante Unique e o grupo Azul One. O novo nível Diamante Unique entra em vigor a partir de 13 de janeiro de 2026 e será destinado ao Cliente que completar 26 trechos voados e acumular 26 mil pontos qualificáveis ou, alternativamente, gastar R$ 50 mil em passagens aéreas com a Azul no ano calendário. O novo nível se soma aos quatro já existentes: Azul Fidelidade, Topázio, Safira e Diamante.

Entre os benefícios exclusivos deste novo nível estão a disponibilidade de quatro trechos de passagem cortesia para acompanhante, antecipação gratuita de voo no mesmo dia, 40% de desconto em upgrade de cabine em pontos, 15 vouchers de 50.000 pontos para Resgate Especial, cadastro de até 15 beneficiários, acúmulo de 5 pontos por real gasto e pontos com validade de 10 anos, entre outros. Em breve, novas informações e benefícios serão anunciados, reforçando o compromisso da Azul com os Clientes.

A outra novidade será o Azul One, um grupo exclusivo, em que o acesso somente será possível por meio de convite anual, feito a critério da Companhia. A seleção levará em conta histórico e frequência de viagens, preferência por produtos premium e diferentes aspectos de relacionamento com a empresa. Os Clientes Azul One contarão com benefícios únicos, atendimento diferenciado e experiências ainda mais especiais.

O programa Azul Fidelidade comemorou seu 16o aniversário em agosto e se consolida como um dos principais programas de pontos e recompensas do país. Com mais de 19 milhões de Clientes cadastrados até agora, a expectativa da Azul é atingir 20 milhões até o final de 2025.

