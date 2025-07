Azul habilita conexão Bluetooth para fones sem fio em 100% da frota de Embraer E2 Após homologação da ANAC, 31 aeronaves passam a permitir o uso de fones nos sistemas de entretenimento a bordo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/07/2025 - 15h24 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h24 ) twitter

Conexão Bluetooth para fones sem fio a bordo Divulgação Azul Linhas Aéreas

Se em março os Clientes da Azul comemoraram a chegada da conexão Bluetooth aos voos internacionais nos A330neo, agora é a vez dos voos nacionais entrarem na era do sem fio. A companhia concluiu a instalação da tecnologia em todas as 31 aeronaves Embraer E2 de sua frota, que já estão operando com a funcionalidade ativada, permitindo que os clientes utilizem seus próprios fones de ouvido bluetooth para assistir a filmes, séries e até canais de TV ao vivo nas telas individuais de entretenimento.

As instalações foram realizadas em Campinas por técnicos da própria Azul, tanto no hangar da companhia quanto pela equipe de Manutenção de Linha, que atua diretamente nos aviões em solo no Aeroporto de Viracopos (VCP), após a homologação da tecnologia pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).

A partir de agora, toda aeronave Embraer E2 incorporada à frota da companhia terá a tecnologia ativada pela Azul antes de sua entrada na malha de voos.

Cada Embraer E2 da Azul tem capacidade para 136 Clientes e opera majoritariamente em rotas domésticas, além de voar para destinos na América do Sul, como Assunção, no Paraguai, e Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai. Com isso, a companhia expande o uso da conexão Bluetooth, que já havia sido implantada em cinco aeronaves Airbus A330neo, usadas em voos internacionais.

“Quando falamos em inovação, não estamos falando só de tecnologia, mas de como usamos essa tecnologia para melhorar a vida de quem voa com a gente. A conectividade via Bluetooth é um ótimo exemplo: simples, prática e cada vez mais esperada pelos clientes. Estamos muito felizes em completar essa etapa e oferecer a funcionalidade em toda a frota de E2, melhorando ainda mais a experiência de voar com a Azul”, afirmou Jason Ward, vice-presidente de Marketing e Pessoas da Azul.

