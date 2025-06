Azul inicia operações sazonais entre São Paulo e Bariloche Viagens ocorrem entre 23 de junho e 19 de agosto, com 84 operações de/para o destino Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 23/06/2025 - 20h17 ) twitter

Inauguração de rota sazonal: voos serão operados por aeronaves A320

A Azul iniciou nesta segunda-feira (23) seus voos para um dos destinos turísticos mais procurados da Argentina durante o inverno - Bariloche, nonorte da Patagônia, a partir de Viracopos/Campinas (SP). Serão, ao todo, 84 operações de/para o paraíso considerado a “Suíça argentina”.

Os voos serão operados por aeronaves A320, com capacidade para 174 clientes por trecho. As operações ocorrem às segundas, terças, quintas, sextas e sábados, com partidas às 10h10 e chegadas às 11h50. O retorno para Campinas acontece às 15h50, com chegada às19h50.

“Este ano, pretendemos repetir o mesmo sucesso dos nossos voos sazonais no ano passado para Bariloche, que totalizaram 90% de ocupação. A rota é uma das mais procuradas pelos nossos Clientes brasileiros, pois ocorrem durante as férias escolares de julho, criando uma alternativa a mais de viagens em família. As operações reforçam a conectividade da companhia com o país vizinho, de onde os viajantes podem se conectar com a capital Buenos Aires e outras cidades turísticas argentinas”, observa Cesar Grandolfo, gerentede Relações Institucionais, da Azul.

Localizada na província de Río Negro, Bariloche oferece uma variedade de atividades, desde explorar a Calle Mitre, conhecida por suas lojas de chocolates e cervejarias artesanais, até aventuras ao ar livre como esqui no Cerro Catedral e passeios panorâmicospelo Circuito Chico. Para os que dispõem de mais tempo, é recomendada a Ruta de Los Siete Lagos, que conecta Bariloche a San Martín de Los Andes, passando por belas paisagens e lagos cristalinos. Com uma combinação de belezas naturais, infraestrutura turísticade qualidade e uma forte influência da colonização europeia, Bariloche é um destino versátil, ideal para viajantes que buscam aventura, relaxamento e boa gastronomia.

