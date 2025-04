Azul lança aeronave em homenagem ao Estado da Paraíba O Airbus A320 celebra elementos da cultura regional por meio de imagens do Farol do Cabo Branco e do monumento “O Pioneiros da Borborema” Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/04/2025 - 16h35 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h35 ) twitter

Airbus A320 homenageia a Paraíba Divulgação

A Azu realizou nesta sexta-feira o primeiro voo da aeronave adesivada em homenagem ao Estado da Paraíba. O Airbus modelo A320 decolou de Belo Horizonte às 08h10 e aterrissou no aeroporto Castro Pinto às 10h45, sendo recepcionado em uma cerimônia que contou com as presenças dos executivos John Rodgerson e César Grandolfo, respectivamente CEO e gerente de Relações Institucionais da Azul, além de Hugo Motta, Presidente da Câmara dos Deputados, Lucas Ribeiro, Vice-Governador da Paraíba, e Rosália Lucas, Secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico.

O avião, que voará por todo o país, celebra alguns dos principais pontos turísticos e a cultura paraibana por meio de imagens como a do Farol do Cabo Branco, localizado em João Pessoa e conhecido por marcar o ponto mais oriental das Américas. A cidade de Campina Grande é representada com a iconografia do monumento “Os Pioneiros da Borborema”, enquanto o sertão é lembrado através de representações como o cacto, o chapéu de couro tradicionalmente usado pelos vaqueiros, as bandeiras de São João e o horizonte solar.

O governador João Azevêdo celebrou a homenagem da Azul à Paraíba e destacou que a divulgação das imagens de pontos turísticos e históricos do estado nos aeroportos do Brasil irão atrair mais turistas. “Nós temos investido fortemente na divulgação do Destino Paraíba, porque entendemos o segmento como vetor de geração de emprego e renda e de desenvolvimento econômico e, por isso, o nosso turismo vem em constante crescimento. Além da divulgação, o governo destravou e consolidou o Polo Turístico Cabo Branco, onde temos mais de 13 mil leitos de hotelaria contratados, o que vai aumentar consideravelmente o número de turistas que nos visitam, e também temos firmado parcerias com as companhias aéreas para viabilizar novos voos para o estado e a Azul tem contribuído para esse bom momento da Paraíba”, sustentou.

‌



“A Azul tem como essência e missão desenvolver os melhores destinos nacionais e neste sentido, a Paraíba tem sido um grande destaque. O litoral tem uma vocação natural para receber Clientes de todo o mundo, mas vejo também a força do interior, especialmente na região de Campina Grande, onde há muito para se ver em termos de cultura, ecoturismo e gastronomia. Além disso, operações como a que temos em Patos, fortalecem o setor de comércio e serviços no interior do estado, impulsionando crescimento também nos munícipios vizinhos. A boa relação com os governos locais contribuiu para transformar esse sonho em algo real”, afirmou o CEO, John Rodgerson.

“É motivo de orgulho ver a nossa Paraíba representada nos céus do Brasil. Essa homenagem é também uma vitrine para nossas paisagens, nossa cultura e nossa gente acolhedora. É um símbolo do nosso potencial turístico. Estamos colocando a Paraíba nas alturas, literalmente. Essa parceria com a Azul reforça o que temos defendido: o turismo é uma das maiores riquezas do nosso estado e precisa ser promovido como motor da economia”, afirmou o Presidente da Câmara, Hugo Motta.

‌



“É uma ação muito importante e que mostra a parceria e a valorização do destino Paraíba pela Azul. É um reconhecimento belíssimo que destaca pontos turísticos do nosso Estado e convidam os turistas a conhecerem a Paraíba, que tem muito a oferecer aos visitantes. Avalio como uma iniciativa muito positiva para que impulsionam o turismo e o desenvolvimento da nossa Paraíba”, completou a Senadora Daniella Ribeiro.

“Este é um momento simbólico para todos que atuam no setor aéreo e turístico da Paraíba. Além de homenagear nossa cultura e nosso povo, a chegada da aeronave adesivada representa o resultado de um trabalho conjunto com o Governo do Estado e a Azul para promover o destino Paraíba e aumentar a nossa conectividade. Na Aena, seguimos firmes no propósito de oferecer conforto e tranquilidade ao passageiro, com a melhor infraestrutura, profissionais altamente qualificados e incentivos que reconhecem o desempenho das companhias aéreas. É a soma desses esforços que nos permite avançar cada vez mais e ter muitas conquistas a celebrar”, diz o diretor do Aeroporto Internacional de João Pessoa, Jorge Odir.

‌



A adesivação faz parte do programa “Conheça o Brasil Voando”, em parceria com o Ministério do Turismo e o Ministério de Portos e Aeroportos. Esta iniciativa de cobrirá 10% da frota da Azul, destacando diferentes destinos brasileiros junto com a logomarca do Governo Federal. O programa também inclui mensagens nas aeronaves, incentivando os Clientes a planejarem suas viagens com antecedência e a descobrirem os destinos brasileiros.

John Rodgerson recebe os títulos de Cidadão Paraibano e Cidadão Pessoense

Após a recepção da aeronave, o CEO da Azul recebeu os títulos honoríficos de Cidadão Paraibano e Cidadão Pessoense, durante solenidade realizada pela Assembleia Legislativa do Estado, em reconhecimento à sua contribuição ao setor aéreo e ao turismo, com suas ações à frente da Azul Linhas Aéreas.

“É uma honra ser reconhecido como cidadão paraibano e cidadão pessoense, acredito que o título reflete o sucesso do trabalho de toda a companhia para reforçar a presença no Estado. Quando vejo o que estamos construindo aqui, o meu maior orgulho é ver o impacto econômico e social que o turismo é capaz de promover. Tenho a certeza de que é só o começo”, disse o executivo.

Conheça a operação da Azul na Paraíba

Hoje, a Azul opera voos diretos entre João Pessoa e os aeroportos dos Guararapes, em Recife, Congonhas, em São Paulo, BH Airport, em Belo Horizonte, Uberlândia e Viracopos, em Campinas. No mês de julho, durante a alta temporada, a cidade se conectará também a Goiânia, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Uberaba. Os bilhetes já estão a venda nos canais oficiais da Azul.

Já em Campina Grande, a empresa opera voos diretos para Belo Horizonte e Recife. No sertão paraibano, as cidades de Patos e Cajazeiras contam com voos diretos para a capital pernambucana, onde os Clientes têm a oportunidade de realizar conexões para diversos destinos nacionais e internacionais operados pela companhia.

Este ano, a Azul será patrocinadora oficial dos festejos juninos nas cidades de Patos e Campina Grande, com ativações exclusivas inspiradas no tema “Azul para colorir o São João”.

Nova campanha: O Céu do Brasil é Azul

A Azul Linhas Aéreas anunciou no final de março um reposicionamento de marca com o novo slogan “O Céu do Brasil é Azul”. A campanha, assinada pela Africa Creative, apresenta os cantores Alceu Valença e Céu interpretando a música-tema. O objetivo é destacar a diversidade cultural e turística do país, ao mesmo tempo em que reforça a missão da Azul de conectar cada vez mais regiões.

