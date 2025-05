Azul lança parceria de Virtual Interline com a TripStack para expandir a conectividade global Acordo permite que os clientes reservem conexões internacionais diretamente no site da companhia aérea Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/05/2025 - 17h27 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h27 ) twitter

Azul: acordo para minimizar o tempo de viagem com tarifas mais atrativas Gabriel Benevides

A Azul anunciou uma parceria com a TripStack, líder global em tecnologia de Virtual Interline e parte do Etraveli Group. O acordo permite que a Azul ofereça aos seus Clientes novas opções de viagem, conectando-se a destinos em todo o mundo por meio de outras companhias aéreas, diretamente no momento da compra em seu site oficial.

Esses itinerários são construídos usando a tecnologia da TripStack e são projetados para minimizar o tempo de viagem com tarifas mais atrativas. Toda a jornada, incluindo políticas de bagagem, é apresentada durante a reserva.

“O cliente que planeja uma viagem com a Azul para a Europa, por exemplo, poderá aproveitar a experiência Azul até Madri, Lisboa ou Paris, por exemplo, e de lá, explorar uma variedade de cidades por meio dos parceiros. Com a solução de Virtual Interline da TripStack, somos capazes de oferecer roteiros mais inteligentes e flexíveis”, afirmou André Mercadante, diretor de Planejamento, Malha e Revenue Management.

“Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Azul, uma das companhias aéreas mais dinâmicas e focadas em experiência do mundo. Nossa tecnologia permite uma experiência perfeita para os viajantes, desde a busca até a reserva, oferecendo preços competitivos e conectividade global expandida. Esta integração utiliza nossos algoritmos avançados de combinação de voos e ferramentas automatizadas de suporte pós-reserva, garantindo que os passageiros desfrutem da confiança de uma jornada conectada, mesmo ao voar por várias companhias aéreas”, completou Gabor Toth, Diretor Executivo da TripStack.

A solução da TripStack também inclui a construção inteligente de itinerários e ferramentas de remarcação automática, oferecendo aos viajantes mais flexibilidade e tranquilidade em caso de interrupções. Esses recursos ajudam a simplificar o processo de reserva e aumentam o acesso a conexões anteriormente indisponíveis.

